В больнице Екатеринбурга место в очереди продают за 500 рублей

09 февраля 2022 в 08:44 Размер текста - 17 +

В горбольнице №7 на Вилонова в регистратуру стояли порядка 100 человек (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Места в очереди в регистратуру пытался продать неизвестный в Центральной городской больнице №7 Екатеринбурга. Об этом сообщил URA.RU очевидец, пожелавший остаться анонимом. «В горбольнице №7 на улице Вилонова очередь в регистратуру больше ста человек. Один мужчина ходит, предлагает пройти по своему талону в регистратуру намного раньше, за 500 рублей», — сообщил очевидец. В свердловском минздраве URA.RU сообщили, что ведомство не информировали о подобных инцидентах, и попросили обращаться за комментарием в полицию. В УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU рассказали, что «человек просто предложил пройти по своему талону, все в рамках закона». В пресс-службе медучреждения сообщили, что такого инцидента в больнице не зафиксировано. Огромные очереди появились в больницах Свердловской области в начале февраля из-за резкого роста больных коронавирусом. По данным инсайдеров URA.RU, среди желающих попасть на прием к врачу много тех, кто обращается за ПЦР-тестом без достаточных на то медицинских показаний. Горожане рассказывают, что многие пришли в больницу из-за того, что не смогли дозвониться до врача. Позднее минздрав внес коррективы в лечение заразившихся коронавирусом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Места в очереди в регистратуру пытался продать неизвестный в Центральной городской больнице №7 Екатеринбурга. Об этом сообщил URA.RU очевидец, пожелавший остаться анонимом. «В горбольнице №7 на улице Вилонова очередь в регистратуру больше ста человек. Один мужчина ходит, предлагает пройти по своему талону в регистратуру намного раньше, за 500 рублей», — сообщил очевидец. В свердловском минздраве URA.RU сообщили, что ведомство не информировали о подобных инцидентах, и попросили обращаться за комментарием в полицию. В УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU рассказали, что «человек просто предложил пройти по своему талону, все в рамках закона». В пресс-службе медучреждения сообщили, что такого инцидента в больнице не зафиксировано. Огромные очереди появились в больницах Свердловской области в начале февраля из-за резкого роста больных коронавирусом. По данным инсайдеров URA.RU, среди желающих попасть на прием к врачу много тех, кто обращается за ПЦР-тестом без достаточных на то медицинских показаний. Горожане рассказывают, что многие пришли в больницу из-за того, что не смогли дозвониться до врача. Позднее минздрав внес коррективы в лечение заразившихся коронавирусом.