08 февраля 2022

В больнице Екатеринбурга место в очереди продают за 500 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Очереди по справкам на водительские права. Екатеринбург, очередь , регистратура, областная наркологическая больница, онб, онд, областной наркологический диспансер
В горбольнице №7 на Вилонова в регистратуру стояли порядка 100 человек (архивное фото) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Места в очереди в регистратуру пытался продать неизвестный в Центральной городской больнице №7 Екатеринбурга. Об этом сообщил URA.RU очевидец, пожелавший остаться анонимом.

«В горбольнице №7 на улице Вилонова очередь в регистратуру больше ста человек. Один мужчина ходит, предлагает пройти по своему талону в регистратуру намного раньше, за 500 рублей», — сообщил очевидец.

В свердловском минздраве URA.RU сообщили, что ведомство не информировали о подобных инцидентах, и попросили обращаться за комментарием в полицию. В УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU рассказали, что «человек просто предложил пройти по своему талону, все в рамках закона». В пресс-службе медучреждения сообщили, что такого инцидента в больнице не зафиксировано.

Огромные очереди появились в больницах Свердловской области в начале февраля из-за резкого роста больных коронавирусом. По данным инсайдеров URA.RU, среди желающих попасть на прием к врачу много тех, кто обращается за ПЦР-тестом без достаточных на то медицинских показаний. Горожане рассказывают, что многие пришли в больницу из-за того, что не смогли дозвониться до врача. Позднее минздрав внес коррективы в лечение заразившихся коронавирусом.

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Места в очереди в регистратуру пытался продать неизвестный в Центральной городской больнице №7 Екатеринбурга. Об этом сообщил URA.RU очевидец, пожелавший остаться анонимом. «В горбольнице №7 на улице Вилонова очередь в регистратуру больше ста человек. Один мужчина ходит, предлагает пройти по своему талону в регистратуру намного раньше, за 500 рублей», — сообщил очевидец. В свердловском минздраве URA.RU сообщили, что ведомство не информировали о подобных инцидентах, и попросили обращаться за комментарием в полицию. В УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU рассказали, что «человек просто предложил пройти по своему талону, все в рамках закона». В пресс-службе медучреждения сообщили, что такого инцидента в больнице не зафиксировано. Огромные очереди появились в больницах Свердловской области в начале февраля из-за резкого роста больных коронавирусом. По данным инсайдеров URA.RU, среди желающих попасть на прием к врачу много тех, кто обращается за ПЦР-тестом без достаточных на то медицинских показаний. Горожане рассказывают, что многие пришли в больницу из-за того, что не смогли дозвониться до врача. Позднее минздрав внес коррективы в лечение заразившихся коронавирусом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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