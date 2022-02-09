Олимпиада-2022 в Пекине: за чем следить 9 февраля

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Кубок мира FIS по фристайлу. Миасс. Солнечная долина. Челябинская область, фристайл, горные лыжи, зимние виды спорта
В Пекине 9 февраля пройдет финал по биг-эйру среди мужчин Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

В китайской столице Пекине начинается пятый день зимних Олимпийских игр. Сегодня российскую сборную ожидает встреча с хоккейной командой Швейцарии. День начнется с финала по биг-эйру среди мужчин, а завершится вторым заездом двойками на санях.

Олимпийская премьера российской сборной по хоккею пройдет 9 февраля в 11:40 по московскому времени. Групповой этап группы B представит из себя противостояние команды России и Швейцарии. Также в 15:05 пройдут соревнования по керлингу среди мужчин.

  • В 8:00 финал по биг-эйру среди мужчин.
  • С 11:30 будет идти трансляция соревнований по сноуборд-кроссу среди женщин. В 12:07 пройдет четвертьфинал, через 20 минут полуфинал. Финал начнется в 12:45.
  • Соревнования по слалому среди женщин будут проходить с 10:45.
  • В 16:00 начнется лыжное двоеборье среди мужчин.
  • Также с 18:13 состоится финал по шорт-треку среди мужчин на дистанции 1,5 тысяч метров.
  • День завершится вторым заездом двойками на санях. Начало состоится в 18:35.

За прошедшие четыре дня российские спортсмены завоевали 10 медалей. Зимние Олимпийские игры начались в Пекине 4 февраля 2022 года. На соревнованиях разыгрывают 109 комплектов наград. Столица Китая стала первым городом, который принял и летние, и зимние Игры. Церемонию открытия Олимпиады посетил президент России Владимир Путин. Соревнования завершатся 20 февраля.

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В китайской столице Пекине начинается пятый день зимних Олимпийских игр. Сегодня российскую сборную ожидает встреча с хоккейной командой Швейцарии. День начнется с финала по биг-эйру среди мужчин, а завершится вторым заездом двойками на санях. Олимпийская премьера российской сборной по хоккею пройдет 9 февраля в 11:40 по московскому времени. Групповой этап группы B представит из себя противостояние команды России и Швейцарии. Также в 15:05 пройдут соревнования по керлингу среди мужчин. За прошедшие четыре дня российские спортсмены завоевали 10 медалей. Зимние Олимпийские игры начались в Пекине 4 февраля 2022 года. На соревнованиях разыгрывают 109 комплектов наград. Столица Китая стала первым городом, который принял и летние, и зимние Игры. Церемонию открытия Олимпиады посетил президент России Владимир Путин. Соревнования завершатся 20 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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