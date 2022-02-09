Российские учителя начнут получать зарплату по новым правилам

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Пробное ЕГЭ по информатике на базе Гимназии №39. Екатеринбург, учитель, егэ, профессия, преподаватель, единый государственный экзамен, учительница
Новую систему оплаты труда педагогам запустят в шести регионах Фото:

Со следующего учебного года в шести регионах РФ введут новую систему оплаты труда педагогов. Об этом сообщил врио директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Максим Костенко.

«С 1 сентября 2022 года шесть пилотных территорий при поддержке и при сопровождении правительства переходят на новую систему оплаты труда», — передает слова Костенко «Парламентская газета», об этом он заявил на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре. Изменения, в частности, запланированы в Белгородской, Кировской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях и Мордовии.

Планируется повысить размер ставки, ввести обоснованную дифференциацию по квалификационным уровням, а также единый перечень выплат. По данным Минпросвещения РФ, сейчас у 76% учителей оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что данная ситуация требует вмешательства властей. В интервью «Ридусу» парламентарий рассказал, как в стране хитрят с зарплатами учителям — переходят от месячного МРОТ к дневному, а затем подсчитывают число рабочих дней разными хитрыми способами.

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Со следующего учебного года в шести регионах РФ введут новую систему оплаты труда педагогов. Об этом сообщил врио директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Максим Костенко. «С 1 сентября 2022 года шесть пилотных территорий при поддержке и при сопровождении правительства переходят на новую систему оплаты труда», — передает слова Костенко «Парламентская газета», об этом он заявил на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре. Изменения, в частности, запланированы в Белгородской, Кировской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях и Мордовии. Планируется повысить размер ставки, ввести обоснованную дифференциацию по квалификационным уровням, а также единый перечень выплат. По данным Минпросвещения РФ, сейчас у 76% учителей оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что данная ситуация требует вмешательства властей. В интервью «Ридусу» парламентарий рассказал, как в стране хитрят с зарплатами учителям — переходят от месячного МРОТ к дневному, а затем подсчитывают число рабочих дней разными хитрыми способами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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