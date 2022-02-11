Депутат Бурматов анонсировал конфискацию животных у плохих хозяев

11 февраля 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

Тех, кто выбрасывает питомцев, предложили штрафовать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Госдуме обсудят возможность конфискации животных, которые подверглись жестокому обращению со стороны своих хозяев. Об этом URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «То, что будет точно обсуждаться в дальнейшем — это вопрос конфискации животных у тех, кто с ними жестоко обращается. Это действительно нужная мера, которой сегодня нет. Мы над этим поработаем», — сказал Владимир Бурматов. По его словам, сейчас в рабочую группу поступило более 38,5 тысяч инициатив, направленных на ужесточение наказания за ненадлежащие обращение с животными. «В частности, есть предложение ввести штрафы до 200 тысяч рублей для чиновников, которые не исполняют закон об ответственном обращении животными. Предлагают ввести ответственность за выброшенных на улицу питомцев. Это до 30 тысяч рублей. Если животное кого-то погрызло, там тоже будут серьезные штрафы — до 200 тысяч. 30% нападений собак, совершаются животными, у которых есть хозяева», — рассказал депутат. Также он отметил, что есть много предложений по расширению полномочий регионов по данным вопросам. В качестве примера он привел запрет самовыгула, который сейчас карается штрафом. Бурматов подчеркнул важность содержания безнадзорных животных. «Введение мониторинга популяции, определение мест, куда можно выпускать, а куда нет. И возможности пожизненного содержания этих животных в приютах, чтобы их вообще можно было не выпускать», — добавил парламентарий. Для реализации этой идеи предложено создать федеральную сеть приютов, заключил собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдуме обсудят возможность конфискации животных, которые подверглись жестокому обращению со стороны своих хозяев. Об этом URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «То, что будет точно обсуждаться в дальнейшем — это вопрос конфискации животных у тех, кто с ними жестоко обращается. Это действительно нужная мера, которой сегодня нет. Мы над этим поработаем», — сказал Владимир Бурматов. По его словам, сейчас в рабочую группу поступило более 38,5 тысяч инициатив, направленных на ужесточение наказания за ненадлежащие обращение с животными. «В частности, есть предложение ввести штрафы до 200 тысяч рублей для чиновников, которые не исполняют закон об ответственном обращении животными. Предлагают ввести ответственность за выброшенных на улицу питомцев. Это до 30 тысяч рублей. Если животное кого-то погрызло, там тоже будут серьезные штрафы — до 200 тысяч. 30% нападений собак, совершаются животными, у которых есть хозяева», — рассказал депутат. Также он отметил, что есть много предложений по расширению полномочий регионов по данным вопросам. В качестве примера он привел запрет самовыгула, который сейчас карается штрафом. Бурматов подчеркнул важность содержания безнадзорных животных. «Введение мониторинга популяции, определение мест, куда можно выпускать, а куда нет. И возможности пожизненного содержания этих животных в приютах, чтобы их вообще можно было не выпускать», — добавил парламентарий. Для реализации этой идеи предложено создать федеральную сеть приютов, заключил собеседник URA.RU.