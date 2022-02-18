18 февраля 2022

Жена Медведчука уехала из Украины в Беларусь

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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, знак стоп, проверка документов, граница, стоп, таможенный пост
Жена Виктора Медведчука пересекла границу Украины и Беларуси Фото:

Из Украины в Беларусь уехала жена депутата Верховной Рады, лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

«Оксана Марченко, жена нардепа от „Оппозиционной платформы — За жизнь“ Виктора Медведчука, спешно покинула Украину», — пишет издания. По информации «Обозревателя», Марченко уехала из страны вечером 18 февраля. Она пересекла пограничное КПП в Черниговской области в сопровождении охранников.

Виктор Медведчук, известный как кум Путина, обвиняется на Украине в государственной измене и содействии терроризму. Сейчас он находится под домашним арестом.

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Из Украины в Беларусь уехала жена депутата Верховной Рады, лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает издание «Обозреватель». «Оксана Марченко, жена нардепа от „Оппозиционной платформы — За жизнь“ Виктора Медведчука, спешно покинула Украину», — пишет издания. По информации «Обозревателя», Марченко уехала из страны вечером 18 февраля. Она пересекла пограничное КПП в Черниговской области в сопровождении охранников. Виктор Медведчук, известный как кум Путина, обвиняется на Украине в государственной измене и содействии терроризму. Сейчас он находится под домашним арестом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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