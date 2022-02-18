Жена Медведчука уехала из Украины в Беларусь

19 февраля 2022 в 09:33 Размер текста - 17 +

Жена Виктора Медведчука пересекла границу Украины и Беларуси Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из Украины в Беларусь уехала жена депутата Верховной Рады, лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает издание «Обозреватель». «Оксана Марченко, жена нардепа от „Оппозиционной платформы — За жизнь“ Виктора Медведчука, спешно покинула Украину», — пишет издания. По информации «Обозревателя», Марченко уехала из страны вечером 18 февраля. Она пересекла пограничное КПП в Черниговской области в сопровождении охранников. Виктор Медведчук, известный как кум Путина, обвиняется на Украине в государственной измене и содействии терроризму. Сейчас он находится под домашним арестом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из Украины в Беларусь уехала жена депутата Верховной Рады, лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает издание «Обозреватель». «Оксана Марченко, жена нардепа от „Оппозиционной платформы — За жизнь“ Виктора Медведчука, спешно покинула Украину», — пишет издания. По информации «Обозревателя», Марченко уехала из страны вечером 18 февраля. Она пересекла пограничное КПП в Черниговской области в сопровождении охранников. Виктор Медведчук, известный как кум Путина, обвиняется на Украине в государственной измене и содействии терроризму. Сейчас он находится под домашним арестом.