Жена Медведчука уехала из Украины в Беларусь

Из Украины в Беларусь уехала жена депутата Верховной Рады, лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает издание «Обозреватель».
«Оксана Марченко, жена нардепа от „Оппозиционной платформы — За жизнь“ Виктора Медведчука, спешно покинула Украину», — пишет издания. По информации «Обозревателя», Марченко уехала из страны вечером 18 февраля. Она пересекла пограничное КПП в Черниговской области в сопровождении охранников.
Виктор Медведчук, известный как кум Путина, обвиняется на Украине в государственной измене и содействии терроризму. Сейчас он находится под домашним арестом.
Из Украины в Беларусь уехала жена депутата Верховной Рады, лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает издание «Обозреватель». «Оксана Марченко, жена нардепа от „Оппозиционной платформы — За жизнь“ Виктора Медведчука, спешно покинула Украину», — пишет издания. По информации «Обозревателя», Марченко уехала из страны вечером 18 февраля. Она пересекла пограничное КПП в Черниговской области в сопровождении охранников. Виктор Медведчук, известный как кум Путина, обвиняется на Украине в государственной измене и содействии терроризму. Сейчас он находится под домашним арестом.