В России собираются реформировать пенсионную систему

Минтруд РФ хочет передать управление средствами резерва Пенсионного фонда России от непосредственно фонда казначейству. Соответствующие поправки ведомство предлагает внести в два федеральных закона — 111 и 56.
«Сейчас Минтруд предлагает поступить аналогичным образом [резерв по обязательному соцстрахованию Фонд социального страхования инициировал передать под управление казначейства] и с Резервом по обязательному пенсионному страхованию. Казначейство в соответствии с Бюджетным кодексом осуществляет функции по управлению свободными денежными средствами с использованием различных финансовых инструментов», — приводит информацию издание «Коммерсант».
Ранее издание писало о том, что ПФР и Фонд социального страхования РФ будут объединены в единый Социальный фонд. Правительство РФ хочет создать его до конца этого года.
Минтруд РФ хочет передать управление средствами резерва Пенсионного фонда России от непосредственно фонда казначейству. Соответствующие поправки ведомство предлагает внести в два федеральных закона — 111 и 56. «Сейчас Минтруд предлагает поступить аналогичным образом [резерв по обязательному соцстрахованию Фонд социального страхования инициировал передать под управление казначейства] и с Резервом по обязательному пенсионному страхованию. Казначейство в соответствии с Бюджетным кодексом осуществляет функции по управлению свободными денежными средствами с использованием различных финансовых инструментов», — приводит информацию издание «Коммерсант». Ранее издание писало о том, что ПФР и Фонд социального страхования РФ будут объединены в единый Социальный фонд. Правительство РФ хочет создать его до конца этого года.