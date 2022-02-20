В России собираются реформировать пенсионную систему

В России хотят передать управление деньгами пенсионеров от ПФР казначейству Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Минтруд РФ хочет передать управление средствами резерва Пенсионного фонда России от непосредственно фонда казначейству. Соответствующие поправки ведомство предлагает внести в два федеральных закона — 111 и 56.

«Сейчас Минтруд предлагает поступить аналогичным образом [резерв по обязательному соцстрахованию Фонд социального страхования инициировал передать под управление казначейства] и с Резервом по обязательному пенсионному страхованию. Казначейство в соответствии с Бюджетным кодексом осуществляет функции по управлению свободными денежными средствами с использованием различных финансовых инструментов», — приводит информацию издание « Коммерсант ».

Ранее издание писало о том, что ПФР и Фонд социального страхования РФ будут объединены в единый Социальный фонд. Правительство РФ хочет создать его до конца этого года.