Аналитик назвал товары с самыми быстрорастущими ценами в России

21 февраля 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Производители вынуждены повышать цены на свою продукцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Цены на сельскохозяйственные продукты в России являются самыми быстрорастущими. За последний год выросли почти до 30%. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. «Реальный уровень цен прирастает на 15-16% год к году. Но с другой стороны, на 25%, в некоторых случаях на 30% растут цены на сырье, то есть на сельхозпродукцию цены растут более высокими темпами. На молоко, на другие составляющие, необходимые для производства конечного изделия, цены растут быстрее, чем цены на конечный продукт», — сказал Иван Федяков. Аналитик добавил, что сегодня производители вынуждены повышать цены на свою продукцию. «В большинстве своем производители вынуждено повышают цены. Не хотели бы они этого делать, потому что это делается с риском потери доли рынка», — уточнил он. Доцент кафедры Финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Мария Долгова в беседе с URA.RU отметила, что в России нет достаточных условий для хранения урожая. «В наших природно-климатических условиях собранный урожай надо хранить. На это тоже тратятся деньги для того, чтобы он в течение всей зимы был на прилавках. У нас не хватает мощностей под хранение сельхозпродукции. Поэтому импорт. Обычно импорт начинается где-то с весны, с марта. Но если мало собрали своего урожая и плохо его сохранили, импорт начинается гораздо раньше, например, в декабре—январе. Соответственно, мы это наблюдаем на наших прилавках», — подчеркнула экономист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цены на сельскохозяйственные продукты в России являются самыми быстрорастущими. За последний год выросли почти до 30%. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. «Реальный уровень цен прирастает на 15-16% год к году. Но с другой стороны, на 25%, в некоторых случаях на 30% растут цены на сырье, то есть на сельхозпродукцию цены растут более высокими темпами. На молоко, на другие составляющие, необходимые для производства конечного изделия, цены растут быстрее, чем цены на конечный продукт», — сказал Иван Федяков. Аналитик добавил, что сегодня производители вынуждены повышать цены на свою продукцию. «В большинстве своем производители вынуждено повышают цены. Не хотели бы они этого делать, потому что это делается с риском потери доли рынка», — уточнил он. Доцент кафедры Финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Мария Долгова в беседе с URA.RU отметила, что в России нет достаточных условий для хранения урожая. «В наших природно-климатических условиях собранный урожай надо хранить. На это тоже тратятся деньги для того, чтобы он в течение всей зимы был на прилавках. У нас не хватает мощностей под хранение сельхозпродукции. Поэтому импорт. Обычно импорт начинается где-то с весны, с марта. Но если мало собрали своего урожая и плохо его сохранили, импорт начинается гораздо раньше, например, в декабре—январе. Соответственно, мы это наблюдаем на наших прилавках», — подчеркнула экономист.