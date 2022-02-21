СК нашел виновника массового избиения солдат в Хабаровской части. Возбуждено уголовное дело

21 февраля 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

Пьяный старший прапорщик 16 февраля избил солдат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следственный комитет установил всех фигурантов массового избиения солдат в воинской части в селе Князе-Волконское Хабаровского края. Один из них арестован, по предварительным данным, ему предъявлено обвинение. Об этом URA.RU рассказала глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» Светлана Голуб, и подтвердил источник в военных следственных органах. «Взят под стражу один из фигурантов. Его процессуальный статус в деле устанавливается», — сообщила Голуб. По словам собеседника из следственных органов, арестованному может быть вменено превышение должностных полномочий. По второму возможному участнику инцидента еще ведется разбирательство. Ранее URA.RU писало, как в воинской части Хабаровского края были избиты как минимум шесть срочников. По словам матери одного из пострадавших, ночью 16 февраля пьяный старший прапорщик избил солдат из-за не совпавших номеров на тапочках и тумбочках. Когда один из срочников попытался за себя заступиться, схватил прапорщика за руки и попросил сержанта успокоить пьяного, тот решил несколько раз ударить парня битой по почкам. В Восточном военном округе ранее заявляли, что информация не соответствует действительности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Следственный комитет установил всех фигурантов массового избиения солдат в воинской части в селе Князе-Волконское Хабаровского края. Один из них арестован, по предварительным данным, ему предъявлено обвинение. Об этом URA.RU рассказала глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» Светлана Голуб, и подтвердил источник в военных следственных органах. «Взят под стражу один из фигурантов. Его процессуальный статус в деле устанавливается», — сообщила Голуб. По словам собеседника из следственных органов, арестованному может быть вменено превышение должностных полномочий. По второму возможному участнику инцидента еще ведется разбирательство. Ранее URA.RU писало, как в воинской части Хабаровского края были избиты как минимум шесть срочников. По словам матери одного из пострадавших, ночью 16 февраля пьяный старший прапорщик избил солдат из-за не совпавших номеров на тапочках и тумбочках. Когда один из срочников попытался за себя заступиться, схватил прапорщика за руки и попросил сержанта успокоить пьяного, тот решил несколько раз ударить парня битой по почкам. В Восточном военном округе ранее заявляли, что информация не соответствует действительности.