СК нашел виновника массового избиения солдат в Хабаровской части. Возбуждено уголовное дело

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Евгений Куйвашев в Хомутовке., армия россии
Пьяный старший прапорщик 16 февраля избил солдат Фото:

Следственный комитет установил всех фигурантов массового избиения солдат в воинской части в селе Князе-Волконское Хабаровского края. Один из них арестован, по предварительным данным, ему предъявлено обвинение. Об этом URA.RU рассказала глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» Светлана Голуб, и подтвердил источник в военных следственных органах.

«Взят под стражу один из фигурантов. Его процессуальный статус в деле устанавливается», — сообщила Голуб.

По словам собеседника из следственных органов, арестованному может быть вменено превышение должностных полномочий. По второму возможному участнику инцидента еще ведется разбирательство.

Ранее URA.RU писало, как в воинской части Хабаровского края были избиты как минимум шесть срочников. По словам матери одного из пострадавших, ночью 16 февраля пьяный старший прапорщик избил солдат из-за не совпавших номеров на тапочках и тумбочках. Когда один из срочников попытался за себя заступиться, схватил прапорщика за руки и попросил сержанта успокоить пьяного, тот решил несколько раз ударить парня битой по почкам. В Восточном военном округе ранее заявляли, что информация не соответствует действительности.

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Следственный комитет установил всех фигурантов массового избиения солдат в воинской части в селе Князе-Волконское Хабаровского края. Один из них арестован, по предварительным данным, ему предъявлено обвинение. Об этом URA.RU рассказала глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» Светлана Голуб, и подтвердил источник в военных следственных органах. «Взят под стражу один из фигурантов. Его процессуальный статус в деле устанавливается», — сообщила Голуб. По словам собеседника из следственных органов, арестованному может быть вменено превышение должностных полномочий. По второму возможному участнику инцидента еще ведется разбирательство. Ранее URA.RU писало, как в воинской части Хабаровского края были избиты как минимум шесть срочников. По словам матери одного из пострадавших, ночью 16 февраля пьяный старший прапорщик избил солдат из-за не совпавших номеров на тапочках и тумбочках. Когда один из срочников попытался за себя заступиться, схватил прапорщика за руки и попросил сержанта успокоить пьяного, тот решил несколько раз ударить парня битой по почкам. В Восточном военном округе ранее заявляли, что информация не соответствует действительности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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