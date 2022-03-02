02 марта 2022

Челябинская бабушка отдала за замужество 3 млн интернет-кавалеру

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, свадьба, кольца, женитьба, бракосочетание
«Жених» перестал выходить на связь после получения денег Фото:

Семидесятилетняя пенсионерка из Озерска заплатила интернет-кавалеру почти 3 млн рублей, чтобы тот женился на ней. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, мужчина не сдержал обещание и перестал выходить на связь после получения денег.

«Пенсионерка познакомилась с мужчиной в социальных сетях. В ходе общения мужчина предложил озерчанке выйти за него замуж и жить вместе, однако „жених“ сообщил, что имеет финансовые проблемы, которые не позволяют ему приехать. За несколько месяцев женщина перевела на счета мужчины около 2,8 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона.

В полицейском главке добавили, что после получения денег кавалер пенсионерки перестал выходить на связь. Женщина поделилась своими переживаниями с дочерью, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Ранее мошенники обокрали пенсионерку из Троицка с помощью приложения для видеосвязи. Преступники обманным путем заставили женщину установить его, а затем с его помощью узнали пароли от банковских карт пенсионерки.

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Семидесятилетняя пенсионерка из Озерска заплатила интернет-кавалеру почти 3 млн рублей, чтобы тот женился на ней. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, мужчина не сдержал обещание и перестал выходить на связь после получения денег. «Пенсионерка познакомилась с мужчиной в социальных сетях. В ходе общения мужчина предложил озерчанке выйти за него замуж и жить вместе, однако „жених“ сообщил, что имеет финансовые проблемы, которые не позволяют ему приехать. За несколько месяцев женщина перевела на счета мужчины около 2,8 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона. В полицейском главке добавили, что после получения денег кавалер пенсионерки перестал выходить на связь. Женщина поделилась своими переживаниями с дочерью, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Ранее мошенники обокрали пенсионерку из Троицка с помощью приложения для видеосвязи. Преступники обманным путем заставили женщину установить его, а затем с его помощью узнали пароли от банковских карт пенсионерки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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