Челябинская бабушка отдала за замужество 3 млн интернет-кавалеру

Семидесятилетняя пенсионерка из Озерска заплатила интернет-кавалеру почти 3 млн рублей, чтобы тот женился на ней. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, мужчина не сдержал обещание и перестал выходить на связь после получения денег.
«Пенсионерка познакомилась с мужчиной в социальных сетях. В ходе общения мужчина предложил озерчанке выйти за него замуж и жить вместе, однако „жених“ сообщил, что имеет финансовые проблемы, которые не позволяют ему приехать. За несколько месяцев женщина перевела на счета мужчины около 2,8 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона.
В полицейском главке добавили, что после получения денег кавалер пенсионерки перестал выходить на связь. Женщина поделилась своими переживаниями с дочерью, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
Ранее мошенники обокрали пенсионерку из Троицка с помощью приложения для видеосвязи. Преступники обманным путем заставили женщину установить его, а затем с его помощью узнали пароли от банковских карт пенсионерки.
Семидесятилетняя пенсионерка из Озерска заплатила интернет-кавалеру почти 3 млн рублей, чтобы тот женился на ней. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, мужчина не сдержал обещание и перестал выходить на связь после получения денег. «Пенсионерка познакомилась с мужчиной в социальных сетях. В ходе общения мужчина предложил озерчанке выйти за него замуж и жить вместе, однако „жених“ сообщил, что имеет финансовые проблемы, которые не позволяют ему приехать. За несколько месяцев женщина перевела на счета мужчины около 2,8 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона. В полицейском главке добавили, что после получения денег кавалер пенсионерки перестал выходить на связь. Женщина поделилась своими переживаниями с дочерью, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Ранее мошенники обокрали пенсионерку из Троицка с помощью приложения для видеосвязи. Преступники обманным путем заставили женщину установить его, а затем с его помощью узнали пароли от банковских карт пенсионерки.