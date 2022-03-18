Продавцы «Золотого яблока» раскрыли ситуацию в сети Екатеринбурга

Пока на прилавках супермаркета есть выбор Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Ажиотаж на импортный парфюм и взлетевшие вдвое цены не отразились на потоке покупателей в магазинах «Золотое яблоко». Два сотрудника на условиях анонимности рассказали URA.RU об обстановке, которая царит в екатеринбургских отделах торговой сети по продаже косметики и парфюмерии.

«В первые дни был трэш: люди сметали с полок все, особенно товары, попавшие под санкции и всю продукцию, которая может быть связана с евро. Набирали полные корзины», — вспоминает одна из сотрудниц «Золотого яблока» в торговом центре «Пассаж».

Девушка объяснила, что у сети «Золотое яблоко» нет своих складов, весь товар представлен на прилавках. «И потому, что не запасов, цены на вновь поступивший товар подняли вдвое. Это была необходимая мера, ведь продукция пришла уже на новых условиях», — говорит продавец.

При этом она отметила, что атмосфера в рабочем коллективе спокойная, никто не говорит о закрытии, персонал продолжает трудиться и получать зарплату. Ее слова подтверждает и другая сотрудница парфюмерного супермаркета. «С рабочими местами все стабильно. Товара пока на полках хватает, а как будет дальше — неизвестно. Цены на продукцию заметно выросли, но на проходимости это никак не отразилось — покупателей меньше не стало», — говорит собеседница.

За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу «Золотого яблока», где попросили направить письменный запрос. Представители сети сообщили, что прокомментируют информацию позднее.

Решение о приостановке работы в России некоторые зарубежные компании приняли после начала российской спецоперации на Украине. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

Обновлено в 15.39. В письменном ответе представители сети «Золотое яблоко» в Екатеринбурге заявили, что не смогут предоставить информацию на запрос URA.RU.

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