Жители дома на Успенском проспекте, 101 в Верхней Пышме (Свердловская область) пожаловались на неизвестного поджигателя коляски, который устроил пожар в подъезде. Об этом сообщили в социальных сетях.
«В Верхней Пышме появился поджигатель колясок», — говорится в сообщении группы «Верхняя Пышма Live». Инцидент произошел в доме на Успенском проспекте, 101.
Очевидцы опубликовали кадры обгоревшей стены подъезда, где предположительно находилась сгоревшая коляска. На место приезжали пожарные.
URA.RU направило запрос в муниципальный отдел МВД России «Верхнепышминский». Ответа на момент публикации не поступало.
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU сообщили, что инцидент произошел 17 марта. «Вызов поступил в районе 12:00. На место выехали сотрудники МЧС и оперативно ликвидировали пожар на площади трех квадратных метров, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
Жители дома на Успенском проспекте, 101 в Верхней Пышме (Свердловская область) пожаловались на неизвестного поджигателя коляски, который устроил пожар в подъезде. Об этом сообщили в социальных сетях. «В Верхней Пышме появился поджигатель колясок», — говорится в сообщении группы «Верхняя Пышма Live». Инцидент произошел в доме на Успенском проспекте, 101. Очевидцы опубликовали кадры обгоревшей стены подъезда, где предположительно находилась сгоревшая коляска. На место приезжали пожарные. URA.RU направило запрос в муниципальный отдел МВД России «Верхнепышминский». Ответа на момент публикации не поступало. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU сообщили, что инцидент произошел 17 марта. «Вызов поступил в районе 12:00. На место выехали сотрудники МЧС и оперативно ликвидировали пожар на площади трех квадратных метров, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.