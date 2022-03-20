Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место пожара Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители дома на Успенском проспекте, 101 в Верхней Пышме (Свердловская область) пожаловались на неизвестного поджигателя коляски, который устроил пожар в подъезде. Об этом сообщили в социальных сетях.

«В Верхней Пышме появился поджигатель колясок», — говорится в сообщении группы «Верхняя Пышма Live». Инцидент произошел в доме на Успенском проспекте, 101.

Очевидцы опубликовали кадры обгоревшей стены подъезда, где предположительно находилась сгоревшая коляска. На место приезжали пожарные.

URA.RU направило запрос в муниципальный отдел МВД России «Верхнепышминский». Ответа на момент публикации не поступало.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU сообщили, что инцидент произошел 17 марта. «Вызов поступил в районе 12:00. На место выехали сотрудники МЧС и оперативно ликвидировали пожар на площади трех квадратных метров, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.