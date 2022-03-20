20 марта 2022
19 марта 2022

Жители Верхней Пышмы испугались поджигателя колясок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, пожар, тушение пожара, пожарные, возгорание, пожарник, пожаротушение, Мчс россии, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место пожара Фото:

Жители дома на Успенском проспекте, 101 в Верхней Пышме (Свердловская область) пожаловались на неизвестного поджигателя коляски, который устроил пожар в подъезде. Об этом сообщили в социальных сетях.

«В Верхней Пышме появился поджигатель колясок», — говорится в сообщении группы «Верхняя Пышма Live». Инцидент произошел в доме на Успенском проспекте, 101.

Очевидцы опубликовали кадры обгоревшей стены подъезда, где предположительно находилась сгоревшая коляска. На место приезжали пожарные.

URA.RU направило запрос в муниципальный отдел МВД России «Верхнепышминский». Ответа на момент публикации не поступало.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU сообщили, что инцидент произошел 17 марта. «Вызов поступил в районе 12:00. На место выехали сотрудники МЧС и оперативно ликвидировали пожар на площади трех квадратных метров, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

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Жители дома на Успенском проспекте, 101 в Верхней Пышме (Свердловская область) пожаловались на неизвестного поджигателя коляски, который устроил пожар в подъезде. Об этом сообщили в социальных сетях. «В Верхней Пышме появился поджигатель колясок», — говорится в сообщении группы «Верхняя Пышма Live». Инцидент произошел в доме на Успенском проспекте, 101. Очевидцы опубликовали кадры обгоревшей стены подъезда, где предположительно находилась сгоревшая коляска. На место приезжали пожарные. URA.RU направило запрос в муниципальный отдел МВД России «Верхнепышминский». Ответа на момент публикации не поступало. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU сообщили, что инцидент произошел 17 марта. «Вызов поступил в районе 12:00. На место выехали сотрудники МЧС и оперативно ликвидировали пожар на площади трех квадратных метров, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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