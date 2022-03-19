Трое суток подряд Челябинскую область будет заметать снегом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снегопады, переходящие в метели из-за сильного ветра ожидаются в Челябинской области 21, 22 и 23 марта. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. При этом снег будет идти на фоне дневного потепления до плюс 6 градусов.

«До конца дня понедельника, 21 марта, в Челябинской области сохранится облачная погода. Местами продолжится снег, в том числе мокрый. В отдельных районах прогнозируются метели и гололедица от наката на дорогах», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Снежная погода сохранится также ночью и днем 22 и 23 марта. При этом если в понедельник скорость ветра будет составлять 17 метров в секунду, то во вторник он усилится до 20 метров в секунду. В среду порывы ветра несколько стихнут, но всего до 17 метров в секунду. При этом днем столбик термометра будет подниматься до плюс 1-6 градусов, по ночам опускаясь до 3-9 градусов мороза.

Буран начался в Челябинске утром 21 марта. С этого момента непогода возвращалась в столицу области уже несколько раз. На челябинском участке федеральной трассы М-5 «Урал» снегопад уже спровоцировал пробки: большегрузы из-за снега резко снизили скорость движения в районе Миасса и Бакала, «собирая» за собой легковые авто.

Скрин: официальный сайт Челябинского ЦГМС

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