21 марта 2022

Житель Челябинска выиграл 8,5 млн рублей в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцу повезло купить выигрышный билет Фото:

Житель Челябинска выиграл 8,5 млн рублей в лотерее. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе компании «Столото».

«В «Спортлото 5 из 36» разыграли суперприз — 8 446 252 рублей. Билет на 44 881-й тираж стоил 840 рублей, общая сумма выигрыша составила 8 490 252 рублей. Поздравляем жителя Челябинска!», —говорится в сообщении в официальной группе компании в ВКонтакте».

В компании напомнили, что у участников есть сразу два шанса выиграть большие суммы. А именно: приз лотереи уже почти 3 млн рублей, а суперприз снова 1 млн рублей.

Ранее жительница Челябинска выиграла в лотерею 3,5 млн рублей с помощью интуиции своего мужа. Супруг челябинки назвал наугад числа и женщина купила выигрышный билет.

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Житель Челябинска выиграл 8,5 млн рублей в лотерее. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе компании «Столото». «В «Спортлото 5 из 36» разыграли суперприз — 8 446 252 рублей. Билет на 44 881-й тираж стоил 840 рублей, общая сумма выигрыша составила 8 490 252 рублей. Поздравляем жителя Челябинска!», —говорится в сообщении в официальной группе компании в ВКонтакте». В компании напомнили, что у участников есть сразу два шанса выиграть большие суммы. А именно: приз лотереи уже почти 3 млн рублей, а суперприз снова 1 млн рублей. Ранее жительница Челябинска выиграла в лотерею 3,5 млн рублей с помощью интуиции своего мужа. Супруг челябинки назвал наугад числа и женщина купила выигрышный билет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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