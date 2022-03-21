Житель Челябинска выиграл 8,5 млн рублей в лотерею

Челябинцу повезло купить выигрышный билет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Челябинска выиграл 8,5 млн рублей в лотерее. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе компании «Столото».

«В «Спортлото 5 из 36» разыграли суперприз — 8 446 252 рублей. Билет на 44 881-й тираж стоил 840 рублей, общая сумма выигрыша составила 8 490 252 рублей. Поздравляем жителя Челябинска!», —говорится в сообщении в официальной группе компании в ВКонтакте».

В компании напомнили, что у участников есть сразу два шанса выиграть большие суммы. А именно: приз лотереи уже почти 3 млн рублей, а суперприз снова 1 млн рублей.

Ранее жительница Челябинска выиграла в лотерею 3,5 млн рублей с помощью интуиции своего мужа. Супруг челябинки назвал наугад числа и женщина купила выигрышный билет.