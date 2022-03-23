РБК: в аптеках начали раскупать детские жаропонижающие

23 марта 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

В аптеках резко сократилось предложение жаропонижающих для детей, сообщает РБК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аптеках и маркетплейсах РФ сократилось предложение импортных детских жаропонижающих и обезболивающих. Россияне стремительно раскупают популярные импортные лекарства в формате сиропов, говорится в исследовании РБК. «Согласно данным сервиса „2ГИС Аптеки“, в Москве и Московской области 9710 аптек, по информации на 22 марта „Эффералган для детей“ во флаконе 90 мл предлагается лишь в 290 аптеках, „Панадол детский“ в формате суспензии 100 мл — в 36, „Нурофен для детей“ во флаконах разных дозировок — в 174. На крупнейших аптечных маркетплейсах Apteka.ru и „Сбер Еаптека“ также проблемы с ними: на Apteka.ru нет всех трех торговых наименований в формате сиропа, на „Сбер Еаптека“ в наличии нет „Нурофена“ и „Панадола“», — сообщает РБК. Это произошло из-за большого ажиотажа. Ранее аналитическая компания DSM Group направила URA.RU статистику, согласно которой объем продаж лекарств в России увеличился на 50% в первую неделю после начала спецоперации РФ на Украине (с 28 февраля по 6 марта). Президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля 2022 года. Позже Минздрав и Минпромторг заявляли о достаточных запасах импортных лекарств в стране. Минпромторг сообщил, что в общем объеме фармрынка России доля отечественных препаратов составляет 61,2%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В аптеках и маркетплейсах РФ сократилось предложение импортных детских жаропонижающих и обезболивающих. Россияне стремительно раскупают популярные импортные лекарства в формате сиропов, говорится в исследовании РБК. «Согласно данным сервиса „2ГИС Аптеки“, в Москве и Московской области 9710 аптек, по информации на 22 марта „Эффералган для детей“ во флаконе 90 мл предлагается лишь в 290 аптеках, „Панадол детский“ в формате суспензии 100 мл — в 36, „Нурофен для детей“ во флаконах разных дозировок — в 174. На крупнейших аптечных маркетплейсах Apteka.ru и „Сбер Еаптека“ также проблемы с ними: на Apteka.ru нет всех трех торговых наименований в формате сиропа, на „Сбер Еаптека“ в наличии нет „Нурофена“ и „Панадола“», — сообщает РБК. Это произошло из-за большого ажиотажа. Ранее аналитическая компания DSM Group направила URA.RU статистику, согласно которой объем продаж лекарств в России увеличился на 50% в первую неделю после начала спецоперации РФ на Украине (с 28 февраля по 6 марта). Президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля 2022 года. Позже Минздрав и Минпромторг заявляли о достаточных запасах импортных лекарств в стране. Минпромторг сообщил, что в общем объеме фармрынка России доля отечественных препаратов составляет 61,2%.