Власти РФ приняли новые меры поддержки россиян. Список

24 марта 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин рассказал о мерах, принятых правительством для поддержки россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Правительство разрабатывает новые меры поддержки отдельных категорий россиян по разным направлениям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Так, молодые предприниматели смогут претендовать на гранты, а финансирование программы детского кэшбека увеличат на 7,5 млрд рублей. Предприниматели в возрасте до 25 лет смогут получить грант от 100 до 500 тысяч рублей на развитие собственного дела. Если они ведут деятельность в Арктической зоне — до 1 млн рублей.

Российские IT-компании на три года освобождаются от плановых проверок при осуществлении государственного и муниципального контроля, сообщается на сайте правительства.

Правительство увеличивает финансирование программы кешбэка за детский отдых. На эти цели направят 7,5 млрд рублей.

На увеличение объемов железнодорожных перевозок сельхозпродукции по льготным тарифам правительство дополнительно выделит 2 млрд рублей.

Правительство снижает долговую нагрузку на регионы. Субъекты федерации будут освобождены от выплат по кредитам в текущем году. Правительство ранее выделило более 500 млн рублей на развитие программы школьного туризма, пишет RT. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что на программу туристического кешбэка предполагается каждый год выделять по 5 миллиардов рублей, сообщает «Национальная служба новостей». Владимир Путин также заявил, что правительство выделит дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство разрабатывает новые меры поддержки отдельных категорий россиян по разным направлениям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Так, молодые предприниматели смогут претендовать на гранты, а финансирование программы детского кэшбека увеличат на 7,5 млрд рублей. Правительство ранее выделило более 500 млн рублей на развитие программы школьного туризма, пишет RT. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что на программу туристического кешбэка предполагается каждый год выделять по 5 миллиардов рублей, сообщает «Национальная служба новостей». Владимир Путин также заявил, что правительство выделит дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми.