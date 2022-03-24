Власти РФ анонсировали новые выплаты до 1 млн рублей

24 марта 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

В России введут новую поддержку молодых предпринимателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Российские предприниматели в возрасте до 25 лет могут претендовать на грантовую поддержку для создания своих проектов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «Они смогут получить на создание или развитие собственного дела от 100 до 500 тысяч рублей и до 1 млн рублей, если ведут деятельность в Арктической зоне. Раньше такая возможность была только у предприятий, которые занимаются социальными проектами», — приводятся слова Мишустина на сайте правительства. На данную меру поддержки могут рассчитывать как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий. Теперь финансирование будет доступно компаниям разных направленностей. Из бюджета на эти цели выделят свыше 2,1 млрд рублей на 2022 год. Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина анонсировала новые льготы семьям с детьми. Она подчеркнула, что для поддержки семей, где дети долгое время не могут получить место в муниципальном детском саду, государство планирует начать финансировать частные садики, чтобы цена на пребывание там снизилась. Данный законопроект планируют рассмотреть в Госдуме в весеннюю сессию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские предприниматели в возрасте до 25 лет могут претендовать на грантовую поддержку для создания своих проектов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «Они смогут получить на создание или развитие собственного дела от 100 до 500 тысяч рублей и до 1 млн рублей, если ведут деятельность в Арктической зоне. Раньше такая возможность была только у предприятий, которые занимаются социальными проектами», — приводятся слова Мишустина на сайте правительства. На данную меру поддержки могут рассчитывать как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий. Теперь финансирование будет доступно компаниям разных направленностей. Из бюджета на эти цели выделят свыше 2,1 млрд рублей на 2022 год. Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина анонсировала новые льготы семьям с детьми. Она подчеркнула, что для поддержки семей, где дети долгое время не могут получить место в муниципальном детском саду, государство планирует начать финансировать частные садики, чтобы цена на пребывание там снизилась. Данный законопроект планируют рассмотреть в Госдуме в весеннюю сессию.