Мэрия Перми создает новую структуру на случай военного конфликта

У Перми появится собственная пожарная служба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Перми создает отдельную муниципальную пожарную службу. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте мэрии. Служба будет бороться с пожарами, которые возникли в результате военных конфликтов.

«Установить, что целью создания подразделения муниципальной пожарной охраны является борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. Служба создается в составе МКУ „Пермская городская служба спасения“», — говорится в проекте документе. Он пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Именно МКУ поручено сформировать штатное расписание, структуру и смету расходов пожарной службы. В пресс-службе администрации Перми URA.RU обещали прокомментировать документ позднее.

Обновлено в 12:10: В пресс-службе мэрии отметили, что подразделение муниципальной пожарной охраны предназначено «для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с Положением об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях». Этот вопрос пока находится на рассмотрении.