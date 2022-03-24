24 марта 2022
23 марта 2022

Мэрия Перми создает новую структуру на случай военного конфликта

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция памяти Евгения Зиничева в учебной части института МЧС. Екатеринбург , мчс, пожарные расчеты
У Перми появится собственная пожарная служба Фото:

Администрация Перми создает отдельную муниципальную пожарную службу. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте мэрии. Служба будет бороться с пожарами, которые возникли в результате военных конфликтов.

«Установить, что целью создания подразделения муниципальной пожарной охраны является борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. Служба создается в составе МКУ „Пермская городская служба спасения“», — говорится в проекте документе. Он пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Именно МКУ поручено сформировать штатное расписание, структуру и смету расходов пожарной службы. В пресс-службе администрации Перми URA.RU обещали прокомментировать документ позднее.

Обновлено в 12:10: В пресс-службе мэрии отметили, что подразделение муниципальной пожарной охраны предназначено «для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с Положением об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях». Этот вопрос пока находится на рассмотрении.

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Администрация Перми создает отдельную муниципальную пожарную службу. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте мэрии. Служба будет бороться с пожарами, которые возникли в результате военных конфликтов. «Установить, что целью создания подразделения муниципальной пожарной охраны является борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. Служба создается в составе МКУ „Пермская городская служба спасения“», — говорится в проекте документе. Он пока проходит антикоррупционную экспертизу. Именно МКУ поручено сформировать штатное расписание, структуру и смету расходов пожарной службы. В пресс-службе администрации Перми URA.RU обещали прокомментировать документ позднее. Обновлено в 12:10: В пресс-службе мэрии отметили, что подразделение муниципальной пожарной охраны предназначено «для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с Положением об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях». Этот вопрос пока находится на рассмотрении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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