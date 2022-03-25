Главный реформатор Конституции высказался о запрете выезда из РФ

25 марта 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Запрет на выезд из России не предусмотрен, сообщил Андрей Клишас Фото: Владимир Андреев © URA.RU В РФ не планируют запрещать выезд для россиян из страны. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас. «Мобилизация не предусматривается. Полный запрет на выезд для всех россиян или групп населения — тоже нет», — заявил Клишас в интервью РБК. По его словам, также не планируется вводить военное положение. Клишас отметил, что в законодательстве не предусмотрено полное ограничение выезда из страны, все ограничения носят временный характер. «Нет возможности ввести тотальный запрет для всех и навсегда», — сказал он. Некоторые россияне, в том числе знаменитости, начали уезжать из РФ после начала спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал не драматизировать отъезд российских звезд за границу, передает RT. Россия начала спецоперацию на Украине утром 24 февраля. Он сообщал, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В РФ не планируют запрещать выезд для россиян из страны. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас. «Мобилизация не предусматривается. Полный запрет на выезд для всех россиян или групп населения — тоже нет», — заявил Клишас в интервью РБК. По его словам, также не планируется вводить военное положение. Клишас отметил, что в законодательстве не предусмотрено полное ограничение выезда из страны, все ограничения носят временный характер. «Нет возможности ввести тотальный запрет для всех и навсегда», — сказал он. Некоторые россияне, в том числе знаменитости, начали уезжать из РФ после начала спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал не драматизировать отъезд российских звезд за границу, передает RT. Россия начала спецоперацию на Украине утром 24 февраля. Он сообщал, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима.