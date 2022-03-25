Главный реформатор Конституции высказался о запрете выезда из РФ

В РФ не планируют запрещать выезд для россиян из страны. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас.
«Мобилизация не предусматривается. Полный запрет на выезд для всех россиян или групп населения — тоже нет», — заявил Клишас в интервью РБК. По его словам, также не планируется вводить военное положение.
Клишас отметил, что в законодательстве не предусмотрено полное ограничение выезда из страны, все ограничения носят временный характер. «Нет возможности ввести тотальный запрет для всех и навсегда», — сказал он.
Некоторые россияне, в том числе знаменитости, начали уезжать из РФ после начала спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал не драматизировать отъезд российских звезд за границу, передает RT. Россия начала спецоперацию на Украине утром 24 февраля. Он сообщал, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима.
В РФ не планируют запрещать выезд для россиян из страны. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас. «Мобилизация не предусматривается. Полный запрет на выезд для всех россиян или групп населения — тоже нет», — заявил Клишас в интервью РБК. По его словам, также не планируется вводить военное положение. Клишас отметил, что в законодательстве не предусмотрено полное ограничение выезда из страны, все ограничения носят временный характер. «Нет возможности ввести тотальный запрет для всех и навсегда», — сказал он. Некоторые россияне, в том числе знаменитости, начали уезжать из РФ после начала спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал не драматизировать отъезд российских звезд за границу, передает RT. Россия начала спецоперацию на Украине утром 24 февраля. Он сообщал, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима.