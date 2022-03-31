После скандала в деле челябинского экс-замминистра сменили судью

Дело Антона Бахаева придется разбирать другому судье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Процесс по делу бывшего первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева и экс-депутата Центрального райсовета Михаила Смирнова, вместо вынесения приговора закончившийся самоотводом судьи, возобновится в новом составе суда. Об этом сообщили URA.RU источники в силовых структурах.

«Самоотвод судья Александра Табакова 18 марта стал шоком для представителей следствия и гособвинителя. В результате процесс придется начинать заново, а он и так растянулся на два года, чему в Челябинске вряд ли имеются прецеденты. Но, по крайней мере, судью заменили быстро», — рассказал URA.RU инсайдер.

Как пояснили URA.RU в Центральном районном суде, материалы дела действительно переданы в производство судье Алексею Акатышеву. Дата очередного заседания пока не назначена.

Бахаева и Смирнова обвиняют в хищении 33 млн рублей, выделенных из бюджета на российско-казахстанский форум в 2017 году. По версии следствия Смирнов, руководивший группой компаний «Элефант», дал первого замминистра экономического развития области взятку Бахаеву. Чиновника задержали сотрудники ФСБ летом 2018 года, а через полгода та же участь постигла Смирнова.

Суд по делу Бахаева и Смирнова начался в январе 2020 года. Гособвинение просило для первого 12,5 года строгого режима, для второго 13 лет строгого режима со штрафом по 29 млн рублей каждому. Ожидалось, что по итогам заседания 18 марта последует приговор, но вместо этого ведущий процесс судья заявил о самоотводе. Поводом якобы стала некая обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Адвокаты подсудимых отказались комментировать эту информацию.

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