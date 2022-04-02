СК возбудил дело из-за захвата ВСУ роддома в Мариуполе

Военные ВСУ, по данным СК, обстреливали роддом в Мариуполе (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту удержания ВСУ заложников в роддоме Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. „а“, „в“, „г“, „д“, „е“, „ж“ ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват двух и более заложников, совершенный группой лиц с применением насилия, опасного для жизни)», — говорится в сообщении. Оно размещено на сайте СК.

Следователи заявляют, военнослужащие ВСУ в марте «осуществляли обстрелы здания роддома по ул. Пашковского. В последующем, разместив технику и тяжелое вооружение, захватили и насильственно удерживают внутри здания не менее 100 мирных жителей». Глава СК Александр Бастрыкин поручил зафиксировать показания одной из женщин, находившихся на месте событий, передает RT.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.