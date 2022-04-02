«Ловец покемонов» Соколовский лишился страницы «ВКонтакте»

Страницу Руслана Соколовского «ВКонтакте» заблокировали по требованию Генпрокуратуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала страницу блогера Руслана Соколовского. Соответствующее требование ранее выдвинула Генпрокуратура РФ.

«Этот материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации», — такое сообщение появляется при попытке зайти на страницу Соколовского.

В 2017 году Руслан Соколовский был осужден на 3,5 года. Внимание силовиков к блогеру привлек видеоролик, в котором Соколовский играет в приложение Pokemon Go в Храме на Крови в Екатеринбурге. Дома у блогера провели обыск и завели уголовное дело. Молодому человеку были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса — «возбуждение ненависти либо вражды», «нарушение права на свободу совести и вероисповедания» и приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры. Позднее приговор был смягчен до 2 лет и 3 месяцев.