«Ловец покемонов» Соколовский лишился страницы «ВКонтакте»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Апелляция по делу Руслана Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
Страницу Руслана Соколовского «ВКонтакте» заблокировали по требованию Генпрокуратуры Фото:

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала страницу блогера Руслана Соколовского. Соответствующее требование ранее выдвинула Генпрокуратура РФ.

«Этот материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации», — такое сообщение появляется при попытке зайти на страницу Соколовского.

В 2017 году Руслан Соколовский был осужден на 3,5 года. Внимание силовиков к блогеру привлек видеоролик, в котором Соколовский играет в приложение Pokemon Go в Храме на Крови в Екатеринбурге. Дома у блогера провели обыск и завели уголовное дело. Молодому человеку были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса — «возбуждение ненависти либо вражды», «нарушение права на свободу совести и вероисповедания» и приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры. Позднее приговор был смягчен до 2 лет и 3 месяцев.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала страницу блогера Руслана Соколовского. Соответствующее требование ранее выдвинула Генпрокуратура РФ. «Этот материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации», — такое сообщение появляется при попытке зайти на страницу Соколовского. В 2017 году Руслан Соколовский был осужден на 3,5 года. Внимание силовиков к блогеру привлек видеоролик, в котором Соколовский играет в приложение Pokemon Go в Храме на Крови в Екатеринбурге. Дома у блогера провели обыск и завели уголовное дело. Молодому человеку были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса — «возбуждение ненависти либо вражды», «нарушение права на свободу совести и вероисповедания» и приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры. Позднее приговор был смягчен до 2 лет и 3 месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...