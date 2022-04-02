Бойцы националистических формирований заминировали гидроэлектростанцию под Николаевом, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не отдаст свои земли ради мирного соглашения. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 2 апреля.
- В Минобороны РФ сообщили, что неонацисты заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции в Николаевской области. По информации ведомства, неонацисты планируют устроить подрыв;
- Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News, в котором заявил, что Украина не отдаст свои земли. «Мы полностью исключаем отказ от территории ради мирного соглашения», — сказал Зеленский;
- Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские военнослужащие приступили к штурму завода в Мариуполе. По информации Кадырова, на территории завода укрываются националисты;
- В Минобороны сообщили об уничтожении крупного топливного склада на территории нефтяного завода в Кременчуге. По информации ведомства, с него осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны;
- ВСУ 2,5 часа непрерывно обстреливали село Новая Басань в Черниговской области. В Минобороны РФ сообщили, что в результате обстрела «погибло множество мирных жителей».
Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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