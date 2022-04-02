Неонацисты заминировали ГЭС, Зеленский отказался отдавать земли. Главное к вечеру 2 апреля

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Мариуполь. Украина
Россия продолжает спецоперацию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы националистических формирований заминировали гидроэлектростанцию под Николаевом, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не отдаст свои земли ради мирного соглашения. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 2 апреля.

  • В Минобороны РФ сообщили, что неонацисты заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции в Николаевской области. По информации ведомства, неонацисты планируют устроить подрыв;
  • Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News, в котором заявил, что Украина не отдаст свои земли. «Мы полностью исключаем отказ от территории ради мирного соглашения», — сказал Зеленский;
  • Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские военнослужащие приступили к штурму завода в Мариуполе. По информации Кадырова, на территории завода укрываются националисты;
  • В Минобороны сообщили об уничтожении крупного топливного склада на территории нефтяного завода в Кременчуге. По информации ведомства, с него осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны;
  • ВСУ 2,5 часа непрерывно обстреливали село Новая Басань в Черниговской области. В Минобороны РФ сообщили, что в результате обстрела «погибло множество мирных жителей».

Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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Бойцы националистических формирований заминировали гидроэлектростанцию под Николаевом, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не отдаст свои земли ради мирного соглашения. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 2 апреля. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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