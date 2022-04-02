WP: в конгрессе США застопорилось рассмотрение санкций против РФ

03 апреля 2022 в 07:33 Размер текста - 17 +

В Конгрессе США затянулось рассмотрение антироссийских инициатив по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Рассмотрение антироссийских законопроектов, связанных с ситуацией вокруг Украины, затянулось в Конгрессе США. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Конгресс не принял ни одного документа, в том числе объявленный проект об отказе от режима торгового благоприятствования с Россией, а поддержанный пакет на 13,6 миллиарда долларов военной и гуманитарной помощи является исключением, доказывающим правило», — пишет газета со ссылкой на сообщение Конгресса. По данным издания, причиной затянувшегося принятия документов является «политиканство» и «столкновение эго». «Но они также связаны с долгосрочным увяданием ранее напористой роли Конгресса в международных делах», — подытожили там. Президент РФ Владимир Путин ранее рассказал, что российская экономика будет избавляться от доллара в целях обеспечения безопасности, передает RT. Опрошенные эксперты заявили, что отказ от доллара может, в первую очередь, отразиться на жизни крупных городов, уточняет телеканал 360. Кроме того, Путин объявил, что РФ начнет продавать газ «недружественным» странам за рубли, отмечает РАПСИ. В список вошли те страны, которые ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Кремле заявили, что страны, которые откажутся платить за газ рублями, перестанут его получать. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил не останавливаться на газе и продавать за рубли другие экспортируемые товары. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Рассмотрение антироссийских законопроектов, связанных с ситуацией вокруг Украины, затянулось в Конгрессе США. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Конгресс не принял ни одного документа, в том числе объявленный проект об отказе от режима торгового благоприятствования с Россией, а поддержанный пакет на 13,6 миллиарда долларов военной и гуманитарной помощи является исключением, доказывающим правило», — пишет газета со ссылкой на сообщение Конгресса. По данным издания, причиной затянувшегося принятия документов является «политиканство» и «столкновение эго». «Но они также связаны с долгосрочным увяданием ранее напористой роли Конгресса в международных делах», — подытожили там. Президент РФ Владимир Путин ранее рассказал, что российская экономика будет избавляться от доллара в целях обеспечения безопасности, передает RT. Опрошенные эксперты заявили, что отказ от доллара может, в первую очередь, отразиться на жизни крупных городов, уточняет телеканал 360. Кроме того, Путин объявил, что РФ начнет продавать газ «недружественным» странам за рубли, отмечает РАПСИ. В список вошли те страны, которые ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Кремле заявили, что страны, которые откажутся платить за газ рублями, перестанут его получать. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил не останавливаться на газе и продавать за рубли другие экспортируемые товары.