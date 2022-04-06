Свердловский бизнесмен отказался от заводов в Англии и Германии

Игорь Черноголов отложил два новых проекта в Европе на фоне спецоперации на Украине Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Группа «Пенетрон-Россия» заморозила два проекта в Германии и Великобритании из-за спецоперации России на Украине. Компания планировала открыть здесь заводы по производству гидроизоляционного материала пенетрон. Об этом URA.RU сообщил владелец компании Игорь Черноголов.

«У меня были планы открыть заводы по выпуску пенетрона в Англии и Германии. Но сейчас, видимо, какое-то затишье будет. Потому что у нас были поставки, но не так много. И там все хотели, чтобы мы именно у них локализовались», — рассказал бизнесмен.

По его словам, производство планировали запустить на арендованных площадках в городах Уитчерч (Великобритания) и Хоф (Германия). До пандемии в Великобритании «Пенетрон» продавал в Соединенном Королевстве 50 тыс. тонн пенетрона в год, в Германии — 100 тыс. тонн. «Проектная мощность — две тысячи тонн в год. На нее мы должны были выйти в течении четырех лет», — пояснил предприниматель.

Всего у группы «Пенетрон» сейчас шесть производственных площадок: в подмосковном Воскресенске, Екатеринбурге, Казани, Гомеле (Белоруссия), Нур-Султане (Казахстан) и Эссене (Германия). С завода в Эссене в ближайшее время часть производства переведут на российские площадки.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, после чего Евросоюз, США, Япония и Канада ввели санкции в отношении РФ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что действия западных стран «имеют все признаки агрессии».