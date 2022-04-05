05 апреля 2022

Нобелевскому лауреату подарили челябинскую типографию

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Получение избирательных бюллетеней в издательском доме. Курган, типография зауралье, получение бюллетений, типография, издательский дом
Дмитрий Муратов пообещал сохранить коллектив печатников Фото:

Челябинская типография «Прайм Принт», работающая под управлением норвежского холдинга Amedia, перейдет редактору и нобелевскому лауреату Дмитрию Муратову. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Норвежский медиахолдинг Amedia покидает российский рынок и передает управление четырьмя типографиями нобелевскому лауреату Дмитрию Муратову. Мы убеждены, что это является наилучшим возможным решением в сложившихся обстоятельствах. При передаче бизнеса Муратову снизила стоимость полиграфического бизнеса с 38 млн норвежских крон до нуля», — говорится в заявлении Amedia, которое компания опубликовала на своем официальном сайте.

Известно, что вторая типография, которую получит в дар от Amedia Муратов, находится в Екатеринбурге. В пресс-службе редакции газеты под управлением Муратова сообщили, что «с огромной благодарностью» принимают этот «потрясающий актив».

«Сохраним рабочие места и команды типографий. Все средства пойдут на поддержку независимых медиа и нашей газеты», — заявил Муратов.

Челябинская типография стала первым проектом норвежской медиа-группы, реализованный без участия российских партнеров. В 2008 года состоялось ее официальное открытие. На церемонии открытия было озвучено решение акционера типографии о ребрендинге всех своих предприятий на территории России, в результате чего типография получила новое имя — ЗАО «Прайм Принт Челябинск».

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Челябинская типография «Прайм Принт», работающая под управлением норвежского холдинга Amedia, перейдет редактору и нобелевскому лауреату Дмитрию Муратову. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Норвежский медиахолдинг Amedia покидает российский рынок и передает управление четырьмя типографиями нобелевскому лауреату Дмитрию Муратову. Мы убеждены, что это является наилучшим возможным решением в сложившихся обстоятельствах. При передаче бизнеса Муратову снизила стоимость полиграфического бизнеса с 38 млн норвежских крон до нуля», — говорится в заявлении Amedia, которое компания опубликовала на своем официальном сайте. Известно, что вторая типография, которую получит в дар от Amedia Муратов, находится в Екатеринбурге. В пресс-службе редакции газеты под управлением Муратова сообщили, что «с огромной благодарностью» принимают этот «потрясающий актив». «Сохраним рабочие места и команды типографий. Все средства пойдут на поддержку независимых медиа и нашей газеты», — заявил Муратов. Челябинская типография стала первым проектом норвежской медиа-группы, реализованный без участия российских партнеров. В 2008 года состоялось ее официальное открытие. На церемонии открытия было озвучено решение акционера типографии о ребрендинге всех своих предприятий на территории России, в результате чего типография получила новое имя — ЗАО «Прайм Принт Челябинск».
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