Посол РФ назвал санкции против банков ударом по простым россиянам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции со стороны США в отношении «Сбербанка» и «Альфа-банка» представляют собой прямой удар по простым россиянам. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ.

«Пример — ограничения против Сбербанка и Альфа-банка, где большинство россиян хранят свои сбережения. Это прямой удар по населению России, простым гражданам», — приводит слова Антонова telegram-канал российского посольства. По словам представителя дипведомства, «безостановочные санкционные выпады администрации демонстрируют истинные стремления США».

6 апреля США ввели полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и «Альфа-банка». Вашингтон полностью заморозил активы финансовых организаций. В банках заявили. что ограничения никак не отразятся на их работе и обслуживании россиян, передает RT.

Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В США осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции, которые, в частности, коснулись банковского сектора. Путин заявил, что цель санкций Запада — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».