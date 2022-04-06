Предполагается, что курсировать по маршрутам будут «Ласточки» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость проезда в кольцевой городской электричке (которую власти Екатеринбурга чаще именуют «наземным метро») составит 32 рубля, как и на других видах общественного транспорта. Соответствующее постановление свердловский минтранс уже подготовил, рассказал журналистам начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин.

«Минтранс разработал постановление, но пока не утвердил, что в пределах Екатеринбурга стоимость проезда в городской электричке будет составлять 32 рубля, как в городском общественном транспорте. <…> Сейчас доехать от Компрессорного до вокзала стоит 86 рублей. Естественно, народ садится на автобус и едет за 32 рубля», — цитирует Прядеина корреспондент URA.RU. По словам чиновника, также изучается вариант с тем, чтобы, во-первых, оплачивать проезд в электричке можно было по «Е-карте», а во-вторых, электричка была включена в единый проездной.

Сейчас власти приводят в нормальный вид подходы к действующим станциям и готовятся к строительству двух новых к 2024 году — от Компрессорного в сторону «Новокольцовского» и ЭКСПО, поделился Прядеин. Поездки в города-спутники Екатеринбурга, Среднеуральск, Верхнюю Пышму, Березовский, Сысерть, будут дороже, поскольку постановление минтранса касается только передвижения по Екатеринбургу, предупредил Прядеин.

Проект кольцевой скоростной электрички, которая свяжет с Екатеринбургом не только отдаленные микрорайоны, но и города-спутники, власти разрабатывают с 2019 года. По замыслу чиновников, она должна стать заменой для классического метро, на развитие которого у Свердловской области и Екатеринбурга пока нет денег.

«Создание транспортного кольца обеспечит возможность попасть в любую точку города за 30 минут. А диаметральные маршруты (как, например, сейчас Екатеринбург-Пассажирский — Керамик) дадут возможность доехать до центра за 15 минут», — говорил начальник СвЖД Иван Колесников.

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