В украинской элите зреет конфликт на фоне спецоперации. «Начало тошнить от глупых шуток»

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Официальный сайт президента Украины, флаги украины, памятник богдану хмельницкому
Мэр Днепра Борис Филатов назвал Алексея Арестовича пропагандистом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал советника президента Украины Алексея Арестовича за его высказывания. Свое заявление Филатов опубликовал в telegram-канале.

«Скажите, а только меня одного начало тошнить от Арестовича, его цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма? Мы — нация героев и умных людей, а не потребителей пропагандистского унылого говна», — написал Филатов.

Ранее Борис Филатов призвал «убивать россиян по всему миру», пишет RT. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за слова украинского мэра. Арестович ранее обещал «разбомбить Россию», сообщает телеканал 360.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента.

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Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал советника президента Украины Алексея Арестовича за его высказывания. Свое заявление Филатов опубликовал в telegram-канале. «Скажите, а только меня одного начало тошнить от Арестовича, его цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма? Мы — нация героев и умных людей, а не потребителей пропагандистского унылого говна», — написал Филатов. Ранее Борис Филатов призвал «убивать россиян по всему миру», пишет RT. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за слова украинского мэра. Арестович ранее обещал «разбомбить Россию», сообщает телеканал 360. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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