Мэр Днепра Борис Филатов назвал Алексея Арестовича пропагандистом Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал советника президента Украины Алексея Арестовича за его высказывания. Свое заявление Филатов опубликовал в telegram-канале.

«Скажите, а только меня одного начало тошнить от Арестовича, его цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма? Мы — нация героев и умных людей, а не потребителей пропагандистского унылого говна», — написал Филатов.

Ранее Борис Филатов призвал «убивать россиян по всему миру», пишет RT. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за слова украинского мэра. Арестович ранее обещал «разбомбить Россию», сообщает телеканал 360.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента.