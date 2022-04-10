Минэк: правительство выкупит акции некоторых российских компаний

11 апреля 2022 в 05:18 Размер текста - 17 +

Мишустин ранее поручил Минфину направить на эти цели в 2022 году до 1 трлн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство намерено потратить часть денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на закупку акций российских компаний, пострадавших от санкций против России. Об этом рассказал заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов. «Список мы опубликовать не можем, так как эта информация повлияет на стоимость акций. Могу только сказать, что это будут акции приоритетных для экономики компаний — крупных, стабилизация финансового положения которых важна в текущей ситуации, в том числе ориентированных на внутренний рынок», — отметил Торосов в разговоре с «Известиями». Он добавил, что если задуманное будет сделано, Минэкономразвития поддержит стоимость и сохранит инвестиционную привлекательность этих компаний. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ намерено сохранить уровень жизни россиян, несмотря на санкции Запада, которые введены в ответ на начало спецоперации России на Украине. Этому вопросу премьер-министр посвятил серию встреч со всеми фракциями в Госдуме. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство намерено потратить часть денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на закупку акций российских компаний, пострадавших от санкций против России. Об этом рассказал заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов. «Список мы опубликовать не можем, так как эта информация повлияет на стоимость акций. Могу только сказать, что это будут акции приоритетных для экономики компаний — крупных, стабилизация финансового положения которых важна в текущей ситуации, в том числе ориентированных на внутренний рынок», — отметил Торосов в разговоре с «Известиями». Он добавил, что если задуманное будет сделано, Минэкономразвития поддержит стоимость и сохранит инвестиционную привлекательность этих компаний. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ намерено сохранить уровень жизни россиян, несмотря на санкции Запада, которые введены в ответ на начало спецоперации России на Украине. Этому вопросу премьер-министр посвятил серию встреч со всеми фракциями в Госдуме.