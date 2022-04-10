Минэк: правительство выкупит акции некоторых российских компаний

Правительство намерено потратить часть денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на закупку акций российских компаний, пострадавших от санкций против России. Об этом рассказал заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов.
«Список мы опубликовать не можем, так как эта информация повлияет на стоимость акций. Могу только сказать, что это будут акции приоритетных для экономики компаний — крупных, стабилизация финансового положения которых важна в текущей ситуации, в том числе ориентированных на внутренний рынок», — отметил Торосов в разговоре с «Известиями». Он добавил, что если задуманное будет сделано, Минэкономразвития поддержит стоимость и сохранит инвестиционную привлекательность этих компаний.
Правительство намерено потратить часть денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на закупку акций российских компаний, пострадавших от санкций против России. Об этом рассказал заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов. «Список мы опубликовать не можем, так как эта информация повлияет на стоимость акций. Могу только сказать, что это будут акции приоритетных для экономики компаний — крупных, стабилизация финансового положения которых важна в текущей ситуации, в том числе ориентированных на внутренний рынок», — отметил Торосов в разговоре с «Известиями». Он добавил, что если задуманное будет сделано, Минэкономразвития поддержит стоимость и сохранит инвестиционную привлекательность этих компаний. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ намерено сохранить уровень жизни россиян, несмотря на санкции Запада, которые введены в ответ на начало спецоперации России на Украине. Этому вопросу премьер-министр посвятил серию встреч со всеми фракциями в Госдуме.