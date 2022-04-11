Япония планирует создавать ракеты из-за угрозы от РФ и Китая

12 апреля 2022 в 08:04 Размер текста - 17 +

Программы нацобороны Японии содержат призыв к усилению безопасности из-за угрозы других стран Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Комитет по расследованию безопасности Либерально-демократической партии Японии пересмотрит три документа, включая программу национальной обороны. В ней содержатся предложения по усилению безопасности страны, в частности созданию либо покупке ракет большой дальности. Об этом пишет японская газета Yomiuri. «Программы национальной обороны содержится призыв к усилению выражений, связанных с обеими странами [Китаем и Россией], с „угрозами безопасности“. Обладание „возможностью нападения на базу противника“, которая уничтожает базы запуска ракет в целях самообороны, также будет включено в стратегию национальной безопасности», — говорится в материале издания. Сейчас Токио придерживается принципа «пассивной обороны». Согласно нему, страна отказывается от обладания наступательными вооружениями. Ранее власти Японии вновь стали называть Южные Курилы, официально входящие в состав Российской Федерации, «неотъемлемой частью страны», пишет «Федеральное агентство новостей». Этому предшествовало прекращение РФ диалога с Японией по заключению мирного договора, этот вопрос обе страны пытались решить с окончания Второй мировой войны. Япония назвала такое решение РФ недопустимым и публично выразила «суровый протест». Решению России предшествовали многочисленные санкции Японии из-за спецоперации на территории Украины, дополняет Nation News. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Комитет по расследованию безопасности Либерально-демократической партии Японии пересмотрит три документа, включая программу национальной обороны. В ней содержатся предложения по усилению безопасности страны, в частности созданию либо покупке ракет большой дальности. Об этом пишет японская газета Yomiuri. «Программы национальной обороны содержится призыв к усилению выражений, связанных с обеими странами [Китаем и Россией], с „угрозами безопасности“. Обладание „возможностью нападения на базу противника“, которая уничтожает базы запуска ракет в целях самообороны, также будет включено в стратегию национальной безопасности», — говорится в материале издания. Сейчас Токио придерживается принципа «пассивной обороны». Согласно нему, страна отказывается от обладания наступательными вооружениями. Ранее власти Японии вновь стали называть Южные Курилы, официально входящие в состав Российской Федерации, «неотъемлемой частью страны», пишет «Федеральное агентство новостей». Этому предшествовало прекращение РФ диалога с Японией по заключению мирного договора, этот вопрос обе страны пытались решить с окончания Второй мировой войны. Япония назвала такое решение РФ недопустимым и публично выразила «суровый протест». Решению России предшествовали многочисленные санкции Японии из-за спецоперации на территории Украины, дополняет Nation News. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.