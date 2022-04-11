11 апреля 2022

Челябинские врачи собрали гуманитарный груз для жителей Донбасса. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача гуманитарной помощи от медицинского персонала Областной клинической больницы №3. Челябинск, гуманитарная помощь
Медицинский персонал ОКБ №3 собрал около трех тонн товаров для жителей Донбасса Фото:
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Медицинский персонал челябинской областной клинической больницы №3 собрал около трех тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. 12 апреля товар выгрузили на централизованном складе партии «Единая Россия», откуда его отправят в Ростовскую область, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Буквально за неделю набралась сумма больше, чем на пол миллиона рублей. На эти деньги закупили чайники, полотенца, одеяла, консервы, масло. В сборе средств принял участие абсолютно весь персонал больницы. Каждое отделение сдавало денег сколько могло», — рассказал журналистам заместитель главврача ОКБ №3 Павел Огошков.

Огошков добавил, что это первый опыт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса в больнице. По словам заместителя главврача, сейчас трудно ответить на вопрос, повторится ли такая акция в больнице.

Ранее из Челябинска самолетом отправили 20 тонн гуманитарной помощи в Белгород. Это был первый авиарейс с гуманитарным грузом из Челябинска. До этого рейсы отправлялись наземным транспортом. В Ростовскую область было отправлено четыре рейса.

Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск
Товар разгрузили на централизованном складе партии «Единая Россия»
Фото:
Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск
Для жителей Донбасса собрали около трех тонн товаров
Фото:

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Медицинский персонал челябинской областной клинической больницы №3 собрал около трех тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. 12 апреля товар выгрузили на централизованном складе партии «Единая Россия», откуда его отправят в Ростовскую область, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Буквально за неделю набралась сумма больше, чем на пол миллиона рублей. На эти деньги закупили чайники, полотенца, одеяла, консервы, масло. В сборе средств принял участие абсолютно весь персонал больницы. Каждое отделение сдавало денег сколько могло», — рассказал журналистам заместитель главврача ОКБ №3 Павел Огошков. Огошков добавил, что это первый опыт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса в больнице. По словам заместителя главврача, сейчас трудно ответить на вопрос, повторится ли такая акция в больнице. Ранее из Челябинска самолетом отправили 20 тонн гуманитарной помощи в Белгород. Это был первый авиарейс с гуманитарным грузом из Челябинска. До этого рейсы отправлялись наземным транспортом. В Ростовскую область было отправлено четыре рейса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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