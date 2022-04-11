Медицинский персонал ОКБ №3 собрал около трех тонн товаров для жителей Донбасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Медицинский персонал челябинской областной клинической больницы №3 собрал около трех тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. 12 апреля товар выгрузили на централизованном складе партии «Единая Россия», откуда его отправят в Ростовскую область, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Буквально за неделю набралась сумма больше, чем на пол миллиона рублей. На эти деньги закупили чайники, полотенца, одеяла, консервы, масло. В сборе средств принял участие абсолютно весь персонал больницы. Каждое отделение сдавало денег сколько могло», — рассказал журналистам заместитель главврача ОКБ №3 Павел Огошков.

Огошков добавил, что это первый опыт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса в больнице. По словам заместителя главврача, сейчас трудно ответить на вопрос, повторится ли такая акция в больнице.

Ранее из Челябинска самолетом отправили 20 тонн гуманитарной помощи в Белгород. Это был первый авиарейс с гуманитарным грузом из Челябинска. До этого рейсы отправлялись наземным транспортом. В Ростовскую область было отправлено четыре рейса.

Товар разгрузили на централизованном складе партии «Единая Россия» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для жителей Донбасса собрали около трех тонн товаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU