Путин объяснил, почему спецоперация идет больше месяца

Длительность спецоперации на Украине связана с попыткой минимизировать потери в ходе боевых действий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко в Амурской области.
«Я часто слышу вопросы: а вот можно ли побыстрее? Можно, это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизировав эти потери» — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Спецоперация РФ по демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения страны. Вооруженные силы РФ ежедневно успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами, объяснял глава государства.
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