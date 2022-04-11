В ХМАО вызвали на разговор депутатов из-за отставки мэра

Андрей Трубецкой призвал депутатов не превращать город в столицу сепаратизма Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Мэр Сургутского района Андрей Трубецкой вызвал на разговор депутатов Лянтора из-за возможной скорой отставки главы города Сергея Махини, призвав депутатов не превращать муниципалитет в окружную столицу «сепаратизма». Об этом URA.RU рассказал источник из районной политтусовки, предоставив запись встречи.

«Я вам честно и в лицо хочу сказать, что ситуация складывается таким образом, что Сергей Александрович не выстроит отношения с районом. Я хочу сказать прямо и открыто: не моя позиция абсолютно в представлении прокурора о конфликте интересов в администрации. Хочу сказать одно, я не знаю, внесет губернатор это представление (об отставке — прим. редактора) или не внесет. Не превращайте Лянтор в столицу сепаратизма в Югре», — сказал Трубецкой.

Мэр района также посоветовал депутатам призвать к ответу администрацию города за сложившуюся конфликтную ситуацию с бизнесом. «Вы обязаны спросить с администрации за ситуацию в городе Лянтор. Она полностью рукотворная, и кто-то должен нести за нее ответственность, в заложниках жители. Никто вам помогать не будет, пока это вы сами не начнете делать. На лицо неисполнение полномочий местного значения и неэффективное расходование средств», — добавил Трубецкой.

Дозвониться до Махини не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В пресс-службе мэрии Сургутского района не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, но обещали предоставить информацию в ближайшее время.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО запустили процесс отставки мэра. По сообщению источника агентства из политического истеблишмента Сургутского района, в адрес местных депутатов пришло письмо из округа о том, что их просят рассмотреть возможность отправить главу Лянтора в отставку.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам