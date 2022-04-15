В Японии назвали ключевое условие ухода от доллара

В Японии предрекли конец гегемонии доллара из-за борьбы с Россией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Гегемония американского доллара пошатнется из-за затягивания отключения России от SWIFT. С таким заявлением выступил главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама. По его словам, Москва сможет со временем адаптироваться к отключению от системы.

«Доля доллара в валютных резервах снижается. Это обратная сторона диверсификации своих валют валютными властями, но если санкции против России из-за вторжения в Украину будут продлены, тенденция „недолларизации“ может ускориться», — передает издание JB Press слова Каракамы.

Экономист также отметил, что доля доллара периодически достигает исторического минимума. «Уход от доллара в глобальных валютных резервах — это долгосрочная тенденция, которая возникла уже давно, но после начала кризиса на Украине она может усилиться», — подытожил он.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявлял, что доллар лишится своего мирового господства, если потеряет стабильность, или в случае масштабного мирового кризиса. Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что доллар США уже перестает быть основной мировой валютой. В течение года аналитики ожидают плавного ослабления рубля до 85 за доллар, такой же прогноз среднего курса на 2022 год в целом, отмечает «Ридус». Эксперт в области экономики Егор Клопенко отметил, что в конце апреля отечественная валюта не будет сильно падать в цене, передает «Дни.ру».

Иностранные государства усилили санкционное воздействие на Россию, начатое еще в 2000-х, после начала вынужденной спецоперации РФ на Украине по указу президента Владимира Путина. По его словам, она была необходима для предотвращения наступления Украины на Донбасс и прекращения восьмилетнего геноцида.

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