21 апреля 2022

В Челябинской области на стоянке для фур нашли тело дальнобойщика

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, трасса, м5, автодорога, путепровод, дорога, автомобильный мост, автотранспорт, автомобильная дорога
Происшествие случилось на трассе М-5 Фото:

В Чебаркульском районе (Челябинская область) на стоянке для большегрузных автомобилей нашли тело человека. Он был дальнобойщиком, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«С вечера на стоянке около кафе „Домашний уют“ на 1798 км трассы М-5 собирается много фур на ночную стоянку. Утром 20 апреля, когда большая часть большегрузов уехала, один КАМАЗ из другого региона остался. Охранник пошел проверять машину и увидел в кабине водителя без признаков жизни», — рассказал источник.

Умершему мужчине было 65 лет. Причину его смерти предстоит установить экспертам. Проверку проводит следственный комитет. В пресс-службе ведомства информацию предоставят позднее.

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В Чебаркульском районе (Челябинская область) на стоянке для большегрузных автомобилей нашли тело человека. Он был дальнобойщиком, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «С вечера на стоянке около кафе „Домашний уют“ на 1798 км трассы М-5 собирается много фур на ночную стоянку. Утром 20 апреля, когда большая часть большегрузов уехала, один КАМАЗ из другого региона остался. Охранник пошел проверять машину и увидел в кабине водителя без признаков жизни», — рассказал источник. Умершему мужчине было 65 лет. Причину его смерти предстоит установить экспертам. Проверку проводит следственный комитет. В пресс-службе ведомства информацию предоставят позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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