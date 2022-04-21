В Челябинской области на стоянке для фур нашли тело дальнобойщика

Происшествие случилось на трассе М-5 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чебаркульском районе (Челябинская область) на стоянке для большегрузных автомобилей нашли тело человека. Он был дальнобойщиком, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«С вечера на стоянке около кафе „Домашний уют“ на 1798 км трассы М-5 собирается много фур на ночную стоянку. Утром 20 апреля, когда большая часть большегрузов уехала, один КАМАЗ из другого региона остался. Охранник пошел проверять машину и увидел в кабине водителя без признаков жизни», — рассказал источник.

Умершему мужчине было 65 лет. Причину его смерти предстоит установить экспертам. Проверку проводит следственный комитет. В пресс-службе ведомства информацию предоставят позднее.