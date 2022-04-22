Два студента изнасиловали школьницу в Свердловской области

Два 20-летних студента надругались над 15-летней школьницей в квартире одного из них Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В городе Тавда (Свердловская область) 20-летние студенты местного техникума изнасиловали 15-летнюю школьницу. Как сообщает источник, преступников взяли под стражу, в их отношении возбуждено уголовное дело.

«В Тавде задержали 20-летних студентов местного техникума. По версии следствия, девушка пришла в гости к одному из студентов 21 апреля, там над ней надругались», — цитирует газета «Комсомольская правда» со ссылкой на свой источник.

В отношении студентов возбуждено уголовное дело по ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера». В СУ СК РФ по Свердловской области ситуацию не комментируют.