Два студента изнасиловали школьницу в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Два 20-летних студента надругались над 15-летней школьницей в квартире одного из них Фото:

В городе Тавда (Свердловская область) 20-летние студенты местного техникума изнасиловали 15-летнюю школьницу. Как сообщает источник, преступников взяли под стражу, в их отношении возбуждено уголовное дело.

«В Тавде задержали 20-летних студентов местного техникума. По версии следствия, девушка пришла в гости к одному из студентов 21 апреля, там над ней надругались», — цитирует газета «Комсомольская правда» со ссылкой на свой источник.

В отношении студентов возбуждено уголовное дело по ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера». В СУ СК РФ по Свердловской области ситуацию не комментируют.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».

В городе Тавда (Свердловская область) 20-летние студенты местного техникума изнасиловали 15-летнюю школьницу. Как сообщает источник, преступников взяли под стражу, в их отношении возбуждено уголовное дело. «В Тавде задержали 20-летних студентов местного техникума. По версии следствия, девушка пришла в гости к одному из студентов 21 апреля, там над ней надругались», — цитирует газета «Комсомольская правда» со ссылкой на свой источник. В отношении студентов возбуждено уголовное дело по ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера». В СУ СК РФ по Свердловской области ситуацию не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...