Экс-советник Трампа назвал опасную ошибку Байдена в отношении РФ

27 апреля 2022 в 07:33 Размер текста - 17 +

Совет безопасности ООН не может существовать без права вето, считает Джон Болтон Фото: Gage Skidmore / wikimedia.org CC BY-SA 2.0 новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента США Джо Байдена совершает ошибку, пытаясь отменить право вето в Организации объединенных наций (ООН) после того, как им воспользовалась Россия. Такое мнение в статье для агентства The Hill высказал советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. «Администрация Байдена совершает вынужденную ошибку в ООН, рискуя возродить давно назревший вопрос о праве вето, которым обладают пять постоянных членов Совета безопасности. Наложенное Россией 25 февраля вето на проект резолюции, осуждающей ее действия на Украине, спровоцировало новые попытки делегитимизировать вето. Нынешние усилия по ограничению права вето возглавляет Лихтенштейн с более чем 50 соавторами меры. Удивительно, но администрация Байдена, единственная из постоянной пятерки, присоединилась к этому злополучному начинанию», — написал Болтон. По словам экс-советника, наличие право вето в ООН является «абсолютной предпосылкой» для США и дальше состоять в организации. Без права вето Совет безопасности ООН не мог бы существовать, считает Болтон. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Совет безопасности ООН осудил начала спецоперации и попытался составить резолюцию против РФ. Однако Россия наложила вето на этот проект. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Администрация президента США Джо Байдена совершает ошибку, пытаясь отменить право вето в Организации объединенных наций (ООН) после того, как им воспользовалась Россия. Такое мнение в статье для агентства The Hill высказал советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. «Администрация Байдена совершает вынужденную ошибку в ООН, рискуя возродить давно назревший вопрос о праве вето, которым обладают пять постоянных членов Совета безопасности. Наложенное Россией 25 февраля вето на проект резолюции, осуждающей ее действия на Украине, спровоцировало новые попытки делегитимизировать вето. Нынешние усилия по ограничению права вето возглавляет Лихтенштейн с более чем 50 соавторами меры. Удивительно, но администрация Байдена, единственная из постоянной пятерки, присоединилась к этому злополучному начинанию», — написал Болтон. По словам экс-советника, наличие право вето в ООН является «абсолютной предпосылкой» для США и дальше состоять в организации. Без права вето Совет безопасности ООН не мог бы существовать, считает Болтон. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Совет безопасности ООН осудил начала спецоперации и попытался составить резолюцию против РФ. Однако Россия наложила вето на этот проект.