30 апреля 2022

В Екатеринбурге не нашлось желающих восстановить школу на ВИЗе

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство школы в 145 микрорайоне. Магнитогорск, колонны, жилые дома, стройка, столовая, строительные будки
Конкурс на право заключения соглашения о строительстве признали несостоявшимся Фото:

Министерство образование Свердловской области признало несостоявшимся конкурс на строительство школы по улице Котельникова, 5а. Здание снесли несколько лет назад, и с тех пор местные жители ждут, когда его восстановят. Документы появились на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

«Приказываю признать несостоявшимся конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования […] по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, Котельникова, 5а», — говорится в приказе областного министерства образования.

Здание на Котельникова, 5а, где располагалась школа №41, закрыли на реконструкцию в 2018 году, но ремонт так и не начался. Место облюбовали бездомные, в июне 2019 года здесь произошел пожар. Чуть позже здание снесли, а сроки по строительству нового то и дело переносили. Ученики школы №41 все это время ходят в школу №57 в полутора километрах от здания бывшей школы.

Ранее в мэрии Екатеринбурга рассказывали URA.RU, что новое здание под школу №41 в Верх-Исетском районе будут строить по механизму государственно-частного партнерства через правительство Свердловской области. Срок ввода объекта — 2024 год.

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Министерство образование Свердловской области признало несостоявшимся конкурс на строительство школы по улице Котельникова, 5а. Здание снесли несколько лет назад, и с тех пор местные жители ждут, когда его восстановят. Документы появились на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. «Приказываю признать несостоявшимся конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования […] по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, Котельникова, 5а», — говорится в приказе областного министерства образования. Здание на Котельникова, 5а, где располагалась школа №41, закрыли на реконструкцию в 2018 году, но ремонт так и не начался. Место облюбовали бездомные, в июне 2019 года здесь произошел пожар. Чуть позже здание снесли, а сроки по строительству нового то и дело переносили. Ученики школы №41 все это время ходят в школу №57 в полутора километрах от здания бывшей школы. Ранее в мэрии Екатеринбурга рассказывали URA.RU, что новое здание под школу №41 в Верх-Исетском районе будут строить по механизму государственно-частного партнерства через правительство Свердловской области. Срок ввода объекта — 2024 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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