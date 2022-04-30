30 апреля 2022

В Екатеринбурге закроют улицу из-за строительства паркинга. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы на центральных улицах Екатеринбурга, проход закрыт, проезд запрещен, перекрытие дороги, ремонт
На три месяца закроют участок улицы Громова на Юго-Западе Фото:

Для движения автомобилистов будет закрыт участок улицы Громова от Академика Бардина до внутриквартального проезда вдоль дома №124 на Чкалова. Информация об этом появилась на официальном портале Екатеринбурга.

«Рабочие ограничат движение транспорта […] с 22 мая по 22 августа. Перекрытие связано с возведением паркинга. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Академика Бардина, Ясной, Ямской и Чкалова», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о закрытии улицы Победы на Уралмаше от перекрестка с Ломоносова до пересечения с Индустрии. Также ремонт ведется на Кольцовском тракте.

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Для движения автомобилистов будет закрыт участок улицы Громова от Академика Бардина до внутриквартального проезда вдоль дома №124 на Чкалова. Информация об этом появилась на официальном портале Екатеринбурга. «Рабочие ограничат движение транспорта […] с 22 мая по 22 августа. Перекрытие связано с возведением паркинга. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Академика Бардина, Ясной, Ямской и Чкалова», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о закрытии улицы Победы на Уралмаше от перекрестка с Ломоносова до пересечения с Индустрии. Также ремонт ведется на Кольцовском тракте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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