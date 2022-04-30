На три месяца закроют участок улицы Громова на Юго-Западе
Для движения автомобилистов будет закрыт участок улицы Громова от Академика Бардина до внутриквартального проезда вдоль дома №124 на Чкалова. Информация об этом появилась на официальном портале Екатеринбурга.
«Рабочие ограничат движение транспорта […] с 22 мая по 22 августа. Перекрытие связано с возведением паркинга. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Академика Бардина, Ясной, Ямской и Чкалова», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало о закрытии улицы Победы на Уралмаше от перекрестка с Ломоносова до пересечения с Индустрии. Также ремонт ведется на Кольцовском тракте.
Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал