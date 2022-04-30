В Перми определились с маршрутом «Бессмертного полка»

Стало известно, где в Перми пройдет «Бессмертный полк» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Подробности о проведении шествия «Бессмертный полк» в Перми 9 мая сообщили руководители патриотического центра «Авангард». Впервые за два года акция памяти погибших во время войны пройдет в офлайн-режиме.

«Сбор участников акции памяти „Бессмертный полк“ будет организован 9 мая с 9:00 на Комсомольском проспекте. Шествие начнется сразу после торжественного прохождения войск со стороны Октябрьской площади. Маршрут будет включать Комсомольский проспект и улицу Ленина», — сообщил руководитель центра Руслан Шамсутдинов в эфире телекомпании «Рифей-Пермь». Для всех желающих будет организован вход в 15 различных точках на проспекте.

В Перми участникам движения помогут более 400 волонтеров. Помимо работы во время парада и шествия памяти, они поздравят с праздником ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее URA.RU сообщало, что организация «Бессмертного полка» перешла к региональным властям. Также в Перми объявили программу празднования Дня Победы.