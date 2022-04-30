30 апреля 2022
29 апреля 2022

В Перми определились с маршрутом «Бессмертного полка»

© Служба новостей «URA.RU»
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Бессмертный полк. Пермь, бессмертный полк
Стало известно, где в Перми пройдет «Бессмертный полк» Фото:

Подробности о проведении шествия «Бессмертный полк» в Перми 9 мая сообщили руководители патриотического центра «Авангард». Впервые за два года акция памяти погибших во время войны пройдет в офлайн-режиме.

«Сбор участников акции памяти „Бессмертный полк“ будет организован 9 мая с 9:00 на Комсомольском проспекте. Шествие начнется сразу после торжественного прохождения войск со стороны Октябрьской площади. Маршрут будет включать Комсомольский проспект и улицу Ленина», — сообщил руководитель центра Руслан Шамсутдинов в эфире телекомпании «Рифей-Пермь». Для всех желающих будет организован вход в 15 различных точках на проспекте.

В Перми участникам движения помогут более 400 волонтеров. Помимо работы во время парада и шествия памяти, они поздравят с праздником ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее URA.RU сообщало, что организация «Бессмертного полка» перешла к региональным властям. Также в Перми объявили программу празднования Дня Победы.

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Подробности о проведении шествия «Бессмертный полк» в Перми 9 мая сообщили руководители патриотического центра «Авангард». Впервые за два года акция памяти погибших во время войны пройдет в офлайн-режиме. «Сбор участников акции памяти „Бессмертный полк“ будет организован 9 мая с 9:00 на Комсомольском проспекте. Шествие начнется сразу после торжественного прохождения войск со стороны Октябрьской площади. Маршрут будет включать Комсомольский проспект и улицу Ленина», — сообщил руководитель центра Руслан Шамсутдинов в эфире телекомпании «Рифей-Пермь». Для всех желающих будет организован вход в 15 различных точках на проспекте. В Перми участникам движения помогут более 400 волонтеров. Помимо работы во время парада и шествия памяти, они поздравят с праздником ветеранов Великой Отечественной войны. Ранее URA.RU сообщало, что организация «Бессмертного полка» перешла к региональным властям. Также в Перми объявили программу празднования Дня Победы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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