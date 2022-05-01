В Екатеринбурге ветеранов поздравили баннером с ошибками. Фото

02 мая 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

На плакате, который появился на здании общепита, есть ошибки Фото: URA.RU Ветеранов поздравили с Днем Победы баннером с ошибками. На здании муниципального учреждения в Екатеринбурге поместили постер, согласно которому «ни кто не забыт» и «ни что не забыто», передает корреспондент URA.RU с места события. «На улице Комсомольской, на здании ЕМУП „Торговая база ‚Екатеринбургобщепит‘“ размещен баннер с ошибками. Так, на нем написано „Ни кто не забыт и ни что не забыто“. Кто разместил этот баннер, пока неясно», — отметил журналист. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу администрации Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило. Фраза «Никто не забыт и ничто не забыто» впервые была употреблена в 1959 году. Она размещена на мемориальной стене на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронены жертвы Ленинградской блокады. Ранее URA.RU писало, что на Ледовом дворце в поселке Винзили (Тюменский район Тюменской области) в преддверии Дня Победы вывесили баннер, на котором даты Великой Отечественной войны значатся как 1944—1945. Ошибку заметили местные жители, опубликовав фото растяжки в социальных сетях. фото: URA.RU фото: URA.RU Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Ветеранов поздравили с Днем Победы баннером с ошибками. На здании муниципального учреждения в Екатеринбурге поместили постер, согласно которому «ни кто не забыт» и «ни что не забыто», передает корреспондент URA.RU с места события. «На улице Комсомольской, на здании ЕМУП „Торговая база ‚Екатеринбургобщепит‘“ размещен баннер с ошибками. Так, на нем написано „Ни кто не забыт и ни что не забыто“. Кто разместил этот баннер, пока неясно», — отметил журналист. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу администрации Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило. Фраза «Никто не забыт и ничто не забыто» впервые была употреблена в 1959 году. Она размещена на мемориальной стене на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронены жертвы Ленинградской блокады. Ранее URA.RU писало, что на Ледовом дворце в поселке Винзили (Тюменский район Тюменской области) в преддверии Дня Победы вывесили баннер, на котором даты Великой Отечественной войны значатся как 1944—1945. Ошибку заметили местные жители, опубликовав фото растяжки в социальных сетях.