В США признали «ужасную ошибку» Белого дома в ситуации на Украине

04 мая 2022 в 00:06 Размер текста - 17 +

США допускают ошибку, подталкивая Киев к силовому разрешению конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США совершают ошибку в украинском кризисе, подталкивая Киев к силовому решению конфликта и при этом отказываясь от дипломатического решения. С таким заявлением выступил американский экономист Джеффри Сакс в интервью греческой газете Kathimerini. «Неспособность США договариваться и идти на компромиссы — это ужасная ошибка, и это катастрофическая манипуляция Украиной в интересах внешней политики Вашингтона с целью ослабить Россию», — высказался Сакс. По его мнению, Вашингтон отстаивает собственные геополитические интересы руками украинцев, игнорируя мирные варианты разрешения конфликта. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными целями операции является помощь республикам Донбасса, а также демилитаризация страны. Давая оценку ранее принятым решениям по поддержке экономики и социального развития, 77,9% граждан РФ, опрошенных ВЦИОМ, заявили, что доверяют президенту России. ФОМ также сообщает, что 79% респондентов положительно оценивают работу президента. При этом подавляющее большинство граждан 27 стран не поддерживают военное участие их государств в конфликте с Россией. В том числе, с тем, что их страна не должна принимать участие в военном конфликте, согласны 76% опрошенных, в США. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

США совершают ошибку в украинском кризисе, подталкивая Киев к силовому решению конфликта и при этом отказываясь от дипломатического решения. С таким заявлением выступил американский экономист Джеффри Сакс в интервью греческой газете Kathimerini. «Неспособность США договариваться и идти на компромиссы — это ужасная ошибка, и это катастрофическая манипуляция Украиной в интересах внешней политики Вашингтона с целью ослабить Россию», — высказался Сакс. По его мнению, Вашингтон отстаивает собственные геополитические интересы руками украинцев, игнорируя мирные варианты разрешения конфликта. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными целями операции является помощь республикам Донбасса, а также демилитаризация страны. Давая оценку ранее принятым решениям по поддержке экономики и социального развития, 77,9% граждан РФ, опрошенных ВЦИОМ, заявили, что доверяют президенту России. ФОМ также сообщает, что 79% респондентов положительно оценивают работу президента. При этом подавляющее большинство граждан 27 стран не поддерживают военное участие их государств в конфликте с Россией. В том числе, с тем, что их страна не должна принимать участие в военном конфликте, согласны 76% опрошенных, в США.