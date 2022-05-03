Чешские легионеры разорвали контракт с челябинским ХК «Трактор»

В ближайшем сезоне челябинским «черно-белым» придется играть без чешских легионеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чешские легионеры Лукаш Седлак, Томаш Гика и Роман Вилл досрочно расторгли контракты с ХК «Трактор». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского клуба.

«Всем нашим легионерам понадобилось несколько недель, чтобы оценить обстановку в своих странах и пообщаться с семьями. На сегодня могу сказать, что нами совместно с чешскими хоккеистами принято решение: следующий сезон в КХЛ пропустят. Мы благодарны им за сделанное для клуба, с пониманием относимся к их позиции и желаем удачи», — прокомментировал ситуацию гендиректор «Трактора» Иван Савин.

По его словам, юридически все оформят как досрочное расторжение контракта по инициативе игроков. При этом, на данный момент, речь идет лишь об одном пропущенном сезоне, после чего вопрос участия чехов в играх «Трактора» будет рассмотрен заново. Тем более, заметил Савин, легионеры чувствовали себя в Челябинской области вполне комфортно.

Вратарь Вилл играл в« Тракторе» с 2020 года, решив еще на два сезона связать свою судьбу с челябинским клубом в январе этого года. Седлак и Гика собирались играть в «Тракторе» в 2022—2023 годах. После начала спецоперации на Украине, начатой 24 февраля с целью остановить геноцид в Донбассе, они не последовали примеру целого ряда иностранных спортсменов других клубов. Как, например, финский вратарь магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора. Чехи же доиграли до конца сезона — для «Трактора» он завершился 11 апреля бронзовыми медалями КХЛ.

Пока в составе клуба остаются другие легионеры: американец Ник Бэйлен, финн Тему Пулккинен и швед Лоуренс Пилут. Они еще не определились с решением, руководство клуба ожидает, что оно последует в ближайшее время.

Спецоперацию ВС РФ на Украине президент Владимир Путин решил начать, чтобы защитить мирное население ДНР и ЛНР от угрозы уничтожения со стороны националистических формирований. Также ее целями обозначены денацификация и демилитаризация Украины, что не позволит использовать ее территорию и армию для создания военной угрозы России.

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