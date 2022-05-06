В США охотятся на яхты российских олигархов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

При захвате яхт российским олигархам негде будет спрятать судна, предупредили в США. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

США сотрудничали с властями Фиджи для захвата яхты Amadea, предположительно, принадлежавшей российскому сенатору, миллиардеру из списка Forbes Сулейману Керимову. «США арестовывают мегаяхту стоимостью 325 миллионов долларов, которая, как они утверждают, принадлежит Керимову, за нарушение законов США, включая отмывание денег и заговор, поскольку они предупредили других олигархов, что их активам „негде спрятаться“», — пишет Bloomberg.

Суд Фиджи отдал распоряжение США и местным властям арестовать яхту, хотя адвокат зарегистрированного владельца опровергал информацию, что судно принадлежит Керимову. Ожидается, что суд вынесет решение в пятницу.

Ранее полиция Фиджи арестовала яхту Керимова, сообщал фиджийский телеканал FBC. Власти США объявили охоту на яхты российских олигархов. Тем, кто поможет Минфину найти активы, связанные с правительством РФ, пообещали денежное вознаграждение. Арест имущества российских олигархов стал ответом Запада на спецоперацию РФ на Украине. Также против России ввели санкции. В Кремле назвали арест имущества российских бизнесменов покушением на чужое право собственности, которое не обосновано юридически. США не собираются возвращать арестованные активы российским бизнесменам после снятия ограничений, передает телеканал 360. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил конфисковать в РФ бизнес граждан недружественных стран, пишет RT.

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