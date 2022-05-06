Чемпионка из Тюмени не участвует в Кубке мира из-за санкций

06 мая 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Юлия Каплина не может выступить под российским флагом, а также в нейтральном статусе Фото: Юлия Каплина, соцсети новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Десятикратная рекордсменка мира в скалолазании, тюменка Юлия Каплина не участвует в этапе Кубка мира из-за того, что является россиянкой. Об этом девушка написала в своих социальных сетях. «Я не участвую в этапе Кубка Мира в Сеуле. Потому что IFSC (Международная федерация спортивного скалолазания — прим. URA.RU) запретила участвовать спортсменам из России. Нельзя принимать участие в международных соревнованиях под флагом России, под флагом Федерации скалолазания РФ и в нейтральном статусе. Фактически — потому что я из России», — написала Юлия Каплина на своей странице в социальной сети. Каплина является десятикратной рекордсменкой мира. Она обладательница действующего рекорда России, а также победительница Кубка Европы 2021 года и Кубка мира 2016 года. На счету тюменки также множество золотых, серебряных и бронзовых наград. Запрет на использование спортсменами флага и гимна России при участии в международных соревнованиях был введен после начала спецоперации РФ на Украине. Она стартовала 24 февраля. По словам президента страны Владимира Путина, ее главной целью является денацификация и демилитаризация соседнего государства. Такое решение руководства России вызвало волну санкций в отношении страны и ее граждан. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Десятикратная рекордсменка мира в скалолазании, тюменка Юлия Каплина не участвует в этапе Кубка мира из-за того, что является россиянкой. Об этом девушка написала в своих социальных сетях. «Я не участвую в этапе Кубка Мира в Сеуле. Потому что IFSC (Международная федерация спортивного скалолазания — прим. URA.RU) запретила участвовать спортсменам из России. Нельзя принимать участие в международных соревнованиях под флагом России, под флагом Федерации скалолазания РФ и в нейтральном статусе. Фактически — потому что я из России», — написала Юлия Каплина на своей странице в социальной сети. Каплина является десятикратной рекордсменкой мира. Она обладательница действующего рекорда России, а также победительница Кубка Европы 2021 года и Кубка мира 2016 года. На счету тюменки также множество золотых, серебряных и бронзовых наград. Запрет на использование спортсменами флага и гимна России при участии в международных соревнованиях был введен после начала спецоперации РФ на Украине. Она стартовала 24 февраля. По словам президента страны Владимира Путина, ее главной целью является денацификация и демилитаризация соседнего государства. Такое решение руководства России вызвало волну санкций в отношении страны и ее граждан.