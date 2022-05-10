Жители России и Южной Осетии смогут иметь двойное гражданство

11 мая 2022 в 02:59 Размер текста - 17 +

Большинство фракций Госдумы намереваются поддержать законопроект о двойном гражданстве Фото: Александр Константинов © URA.RU Россиянам и жителям Южной Осетии собираются разрешить иметь двойное гражданство. Соответствующее соглашение будет рассмотрено Госдумой РФ 17 мая. 17 мая Госдума может ратифицировать соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства между РФ и Южной Осетией, сообщают «Известия». В марте 2022 года этот документ был внесен в нижнюю палату парламента президентом России Владимиром Путиным. Согласно документу, граждане одной страны смогут получать гражданство другой без отказа от имеющегося. Лицам, получившим двойное гражданство, будут доступны права на соцобеспечение, образование и медобслуживание. Уточняется, что проходить военную службу они будут на территории той страны, на которой постоянно проживают. Во фракциях «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди» заявили, что готовы поддержать документ. «Институт двойного гражданства будет работать на укрепление и развитие всех направлений нашего сотрудничества», — подчеркнул зампред фракции ЕР Адальби Шхагошев. Эксперты считают, что говорить о вхождении Южной Осетии в состав РФ преждевременно. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, еврпзийской интеграции и связам с соотечественниками Леонид Калашников, сообщивший о законопроекте о двойном гражданстве, воздержался от комментариев на тему референдума по присоединению республики к России. Однако он напомнил, что об историческом прошлом РФ и Южной Осетии, добавив, что рано или поздно они будут в одном государстве. Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что государство намерено войти в состав России. Предполагалось, что референдум состоится после 10 апреля, по завершении президентских выборов. Южная Осетия является независимым и частично признанным государством. В Кремле отмечали, что с уважением относятся к желанию республики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Россиянам и жителям Южной Осетии собираются разрешить иметь двойное гражданство. Соответствующее соглашение будет рассмотрено Госдумой РФ 17 мая. 17 мая Госдума может ратифицировать соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства между РФ и Южной Осетией, сообщают «Известия». В марте 2022 года этот документ был внесен в нижнюю палату парламента президентом России Владимиром Путиным. Согласно документу, граждане одной страны смогут получать гражданство другой без отказа от имеющегося. Лицам, получившим двойное гражданство, будут доступны права на соцобеспечение, образование и медобслуживание. Уточняется, что проходить военную службу они будут на территории той страны, на которой постоянно проживают. Во фракциях «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди» заявили, что готовы поддержать документ. «Институт двойного гражданства будет работать на укрепление и развитие всех направлений нашего сотрудничества», — подчеркнул зампред фракции ЕР Адальби Шхагошев. Эксперты считают, что говорить о вхождении Южной Осетии в состав РФ преждевременно. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, еврпзийской интеграции и связам с соотечественниками Леонид Калашников, сообщивший о законопроекте о двойном гражданстве, воздержался от комментариев на тему референдума по присоединению республики к России. Однако он напомнил, что об историческом прошлом РФ и Южной Осетии, добавив, что рано или поздно они будут в одном государстве. Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что государство намерено войти в состав России. Предполагалось, что референдум состоится после 10 апреля, по завершении президентских выборов. Южная Осетия является независимым и частично признанным государством. В Кремле отмечали, что с уважением относятся к желанию республики.