Свердловские власти раздадут миллионы начинающим фермерам

17 мая 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Получить грант из бюджета можно в сумме до шести миллионов рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловские власти разделят 75 миллионов рублей между 16 начинающими производителями сельскохозяйственной продукции. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики области. «В Свердловской области 16 начинающих сельхозпроизводителей станут получателями грантов „Агростартап“. В 2022 году на эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более 75 миллионов рублей», — говорится в сообщении департамента. Уточняется, что на участие в конкурсе министерства АПК Свердловской области подали заявки 58 свердловчан. Один из них — Сергей Нохрин — получит на развитие своего молочного производства почти пять миллионов рублей. «Заявку на грант подаю не в первый раз, и вот выиграл, уже регистрирую ИП. На полученные деньги планирую купить 40 нетелей, коровник у меня есть», — цитирует предпринимателя департамент. В рамках программы поддержки начинающих агропредпринимателей «Агростартап» можно получить до шести миллионов рублей в виде гранта. Принять участие в конкурсе могут фермерские хозяйства и ИП, зарегистрированные в текущем финансовом году. Средства выделяются предпринимателям на условии софинансирования — не менее 10% от суммы проекта должен вложить сам участник, подавший заявку на грант. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Свердловские власти разделят 75 миллионов рублей между 16 начинающими производителями сельскохозяйственной продукции. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики области. «В Свердловской области 16 начинающих сельхозпроизводителей станут получателями грантов „Агростартап“. В 2022 году на эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более 75 миллионов рублей», — говорится в сообщении департамента. Уточняется, что на участие в конкурсе министерства АПК Свердловской области подали заявки 58 свердловчан. Один из них — Сергей Нохрин — получит на развитие своего молочного производства почти пять миллионов рублей. «Заявку на грант подаю не в первый раз, и вот выиграл, уже регистрирую ИП. На полученные деньги планирую купить 40 нетелей, коровник у меня есть», — цитирует предпринимателя департамент. В рамках программы поддержки начинающих агропредпринимателей «Агростартап» можно получить до шести миллионов рублей в виде гранта. Принять участие в конкурсе могут фермерские хозяйства и ИП, зарегистрированные в текущем финансовом году. Средства выделяются предпринимателям на условии софинансирования — не менее 10% от суммы проекта должен вложить сам участник, подавший заявку на грант.