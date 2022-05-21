Баскетболистки «УрФУ-Сима-Ленд» стали чемпионками Лиги Беглова. Фото

22 мая 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Баскетбольная команда «УрФУ-Сима-Ленд» завоевала чемпионский титул Лиги Беглова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Женская баскетбольная команда «УрФУ-Сима-ленд» впервые в своей истории завоевала чемпионский титул Лиги Беглова в рамках Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Финальная встреча прошла 21 мая в Верхней Пышме. Об этом сообщается на официальном сайте АСБ. «В матче за золото женской сетки Лиги Белова баскетболистки „УрФУ-Сима-Лэнд“ встречались с прошлогодними чемпионками турнира — командой ГУТиД (Государственного университета Промышленных Технологий и Дизайна) из Санкт-Петербурга. Эксперты сошлись во мнении, что нынешний женский финал — один из самых захватывающих в истории АСБ», — сказано на сайте ассоциации. Игра закончилась со счетом 49:46 в пользу «УрФУ-Сима-Ленд». Всего в баскетбольной студенческой Лиге Беглова за чемпионство в АСБ сражались по четыре команды среди мужчин и женщин.

Женская баскетбольная команда «УрФУ-Сима-ленд» впервые в своей истории завоевала чемпионский титул Лиги Беглова в рамках Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Финальная встреча прошла 21 мая в Верхней Пышме. Об этом сообщается на официальном сайте АСБ. «В матче за золото женской сетки Лиги Белова баскетболистки „УрФУ-Сима-Лэнд“ встречались с прошлогодними чемпионками турнира — командой ГУТиД (Государственного университета Промышленных Технологий и Дизайна) из Санкт-Петербурга. Эксперты сошлись во мнении, что нынешний женский финал — один из самых захватывающих в истории АСБ», — сказано на сайте ассоциации. Игра закончилась со счетом 49:46 в пользу «УрФУ-Сима-Ленд». Всего в баскетбольной студенческой Лиге Беглова за чемпионство в АСБ сражались по четыре команды среди мужчин и женщин.