21 мая 2022
20 мая 2022

Баскетболистки «УрФУ-Сима-Ленд» стали чемпионками Лиги Беглова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка баскетбольной команды Челбаскет. Челябинск, баскетбол, тренировка, корзина, мяч, гол, спорт, игра
Баскетбольная команда «УрФУ-Сима-Ленд» завоевала чемпионский титул Лиги Беглова Фото:

Женская баскетбольная команда «УрФУ-Сима-ленд» впервые в своей истории завоевала чемпионский титул Лиги Беглова в рамках Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Финальная встреча прошла 21 мая в Верхней Пышме. Об этом сообщается на официальном сайте АСБ.

«В матче за золото женской сетки Лиги Белова баскетболистки „УрФУ-Сима-Лэнд“ встречались с прошлогодними чемпионками турнира — командой ГУТиД (Государственного университета Промышленных Технологий и Дизайна) из Санкт-Петербурга. Эксперты сошлись во мнении, что нынешний женский финал — один из самых захватывающих в истории АСБ», — сказано на сайте ассоциации.

Игра закончилась со счетом 49:46 в пользу «УрФУ-Сима-Ленд». Всего в баскетбольной студенческой Лиге Беглова за чемпионство в АСБ сражались по четыре команды среди мужчин и женщин.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
Женская баскетбольная команда «УрФУ-Сима-ленд» впервые в своей истории завоевала чемпионский титул Лиги Беглова в рамках Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Финальная встреча прошла 21 мая в Верхней Пышме. Об этом сообщается на официальном сайте АСБ. «В матче за золото женской сетки Лиги Белова баскетболистки „УрФУ-Сима-Лэнд“ встречались с прошлогодними чемпионками турнира — командой ГУТиД (Государственного университета Промышленных Технологий и Дизайна) из Санкт-Петербурга. Эксперты сошлись во мнении, что нынешний женский финал — один из самых захватывающих в истории АСБ», — сказано на сайте ассоциации. Игра закончилась со счетом 49:46 в пользу «УрФУ-Сима-Ленд». Всего в баскетбольной студенческой Лиге Беглова за чемпионство в АСБ сражались по четыре команды среди мужчин и женщин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...