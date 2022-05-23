В Магнитогорске ритуальный магазин выгнали из жилого дома

По закону, размещать ритуальные магазины в домах запрещено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска по иску прокурора запретил размещение ритуального магазина в помещении многоквартирного жилого дома. Об этом URA.RU cообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

«Магазин „Ритуал Сервис“ располагается на 1 этаже дома на Труда, 31. Там осуществляется деятельность по продаже ритуальных товаров, похоронных принадлежностей, намогильных сооружений, оказываются услуги по изготовлению, продаже, доставке и установке надгробных памятников, могильных оградок и скамеек, по изготовлению портретов и фото умерших, по гравировке указанных каменных изделий. Однако по закону в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания не допускается размещать учреждения и магазины ритуальных услуг», — рассказали в пресс-центре.

В связи с выявленными нарушениями прокурор обратился в суд с иском о запрете размещения магазина. Решением суда иск удовлетворен. За исполнением решения установлен контроль.