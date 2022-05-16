Пермский депутат раскрыл детали проведения популярного фестиваля

Армен Гарслян объяснил, почему дату начала фестиваля пришлось «сдвинуть» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Открытие фестиваля «Тайны горы Крестовой», ежегодно проводимый в Губахе (Пермский край), перенесено на день раньше из-за погоды. Об этом на пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, рассказал депутат заксобрания края, председатель совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» (главный спонсор) Армен Гарслян. По его словам, фестиваль пройдет со 2 по 8 июля.

«Мы долго думали, как и что будем делать […]. В итоге мы поменяли дату проведения фестиваля из-за погоды. Потому что, если прогноз не лукавит, то в это день должна быть прекрасная погода. Ну, и мы в 11 раз собираем наших зрителей на горе „Крестовой“, готовим инфраструктуру. В Губахе достаточное количество гостиниц сейчас, которые готовы принять и разместить [гостей и участников фестиваля]», — рассказал Гарслян.

В 2021 году фестиваль начался 3 июля и продлился по 8 июля. Посетить его можно было только при наличии отрицательного теста ПЦР, либо сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса. В этом году организаторы надеются провести его в «допандемийном» формате. Председатель оргкомитета фестиваля Мария Коновалова отметила, что «Тайны горы Крестовой» «входит в ТОП-5 самых известных и самых любимых жителями Кизеловского угольного бассейна». Она также выразила надежду, что фестиваль будет «самым массовым» за всю его историю, и соберет несколько тысяч зрителей.

Откроет фестиваль одноактный балет «Свет погасшей звезды» (12+) Башкирского государственного театра оперы и балета. Также его участниками станут Челябинский театр, Омский государственный Северный драматический театр имени Михаила Ульянова и другие театры. Бюджет фестиваля составит около 6 млн рублей.

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